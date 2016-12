Los comerciantes rechazan la creación de una gran superficie junto a Sniace

Desde los sindicatos, Ángeles de la Torre Coutarel, delegada comarcal de USO, cree que "cercenar los terrenos dedicados a labores productivas durante más de 60 años en más superficie comercial no puede mover al optimismo». A su juicio, «el cortoplacismo de nuestra clase política no puede ser más desalentador y da una idea de la talla de aquellos que jalean como un éxito la implantación de nuevos parques comerciales en una comarca en la que su industria se desangra sin remedio". Asimismo, la delegada sindical recuerda que "han sido muchos los intentos de pelotazos urbanísticos que han amenazado con ahogar la producción de derivados de la madera en los terrenos de la mies de Ganzo y Dualez, y alguno tenía que cuajar".

En esta misma línea se pronuncia la presidenta de Apemecac (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria), Albania Díaz, que considera el proyecto «una mala noticia» para Torrelavega porque "estas grandes superficies vienen con precios muy competitivos con los que el pequeño comerciante no puede competir". La portavoz de los comerciantes recuerda que el comercio tradicional es un "motor de la economía en la ciudad y en la comarca" y que en este sentido no se debe favorecer la entrada de más grandes superficies.

El comercio en torrelavega no funciona entre otras cosas porque no hay aparcamiento y la gente está harta de pagar por todo, lo de los parking no funciona y además El paro se ha cebado con esta zona, el ayuntamiento no hace nada y yo creo que un centro comercial más o menos lo mismo da, los únicos q pueden tomar medidas es el ayuntamiento, y los pequeños comerciantes deberían reclamarle, es su obligación aunque a veces se nos olvide en teoría trabajan para los ciudadanos



el egoísmo no tiene límites los comerciantes se pongan las pilas como los demás el comercio de Torrelavega se ha quedado obsoleto así les va la gente se ha cansado de sus abusos

Es una iniciativa empresarial asi que no creo que un señor que tiene un negocio como el señor Rincon, pueda vetar el que otra empresa se establezca para que su negocio particular siga viento en popa.



Y de paso un Bunker para Caja Cantabria. En las galerías del supercentro comercial Sniace, podrían poner más tiendas dedicadas al pequeño comercio, como hacen en Peñacastillo o Alisal

Cuantas más opciones comerciales torrelavega mejor para torrelavega y sus comerciantes. El comercio de Torrelavega es tan reducido que la gente ni se plantea ir a perder el tiempo. Va a Santander o a Bilbao incluso. Es como decir que corten la autovía así la gente no marcha a comprar a Santander. Igual que hace años el corte inglés. El corte inglés no quita clientes si no que los atrae. Y le impidieron entrar en santander y que consiguieron? Pues que la gente prefiera el corte inglés y se pire. Hay mil ejemplos en los que se evidencia que a más oferta mas demanda.

Que pongan un parque tecnológico. Que va a pasar como los bares, que hay más bares en Cantabria que en Dinamarca

¿Qué tienen que ver esos terrenos con Sniace?

Cada instalacion de este tipo trae apareado un trabajo o adaptacion de normas etc etc que estan en manos de los politicos ser votadas.

Esa labor se denomina "favores" estan cuantificados en la inversion

No les hace pensar , todos los politicos estan de acuerdo, casualidad, por que sera , piensen

Si se instalase una empresa de 300 empleos fijos, no se pondrian de acuerdo

para ello votaran modificacion de normas viales acceso y encima presumiran de hacer obras

CIUDADANOS PENSAR ES GRATIS, PIENSEN Y VERAN LAZ ZONAS OSCURAS.

EL POLITICO ES INCAPAZ DE CREAR su puesto de trabajo, pero los favores personales e ignorantes existen



Ya estan ciertos hosteleros tocando los hue.... que dinamicen sus establecimientos, pagen en condiciones a sus empleados y sean mas amables; que aprendan de ciudades como León, Salamanca,Valladolid, donde el cliente es siempre lo primero y lo miman y cuidan, y me imagino que tengan grandes superficies comerciales en sus alrededores y no supermercados que es lo que tenemos en Torrelavega; yo cuando voy a Carrefour o Mercadona no consumo nada (cafe,vino,cerveza, etc), sino luego cuando dejo la compra en casa y salgo por Torrelavega que se pone Decathlon ya no tengo que ir a Santander a comprarme un chandal y cuando voy tampoco tomo nada porque no son sitios de alterne.