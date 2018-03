Gobierno y Ayuntamiento de Torrelavega harán un estudio de alternativas para la estación intermodal Luis Palomeque El Ejecutivo responde a las críticas del PP porque «a estas alturas de legislatura no se haya vuelto a tener noticias del proyecto» E. PRESS Torrelavega Lunes, 12 marzo 2018, 21:01

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega realizarán, «antes de fin de año», un estudio de alternativas para ejecutar una estación intermodal de autobuses y trenes en la ciudad. Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, quien ha avanzado que ambas Administraciones, gobernadas por sendas coaliciones de regionalistas y socialistas, están «a punto de cerrar» un protocolo de actuación en este sentido.

Martín ha avanzado este acuerdo después de que el diputado del PP y exalcalde de Torrelavega Ildefonso Calderón se haya quejado de, a estas alturas de legislatura, no se haya vuelto a tener «noticia» del proyecto para ejecutar esta estación intermodal y haya acusado al bipartito de «pasar olímpicamente» de esta inversión.

«Torrelavega está hasta la coronilla de un Gobierno que no le atiende», ha criticado Calderón, que ha avisado a regionalistas y socialistas que «se les caerán las lágrimas más amargas» tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de 2019. «Habrá lágrimas pero me imagino que no donde usted piensa», le ha respondido Martín, que le ha recordado a Calderón que en su etapa como alcalde de Torrelavega tampoco se ejecutó el proyecto de integración ferroviaria ni la estación intermodal que ahora reclama. De hecho, el consejero ha defendido que el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE ha hecho «mucho más» en esta legislatura que lo que hizo en la anterior el PP.

Así, el consejero ha garantizado que la ciudad «tendrá esa estación intermoda», aunque ha considerado una «oportunidad perdida» el no haber «involucrado» al Gobierno central en la ejecución de esta estación dentro del proyecto de soterramiento de las vías de tren que se va a llevar a cabo.

Martín ha explicado que, para iniciar este estudio, Gobierno y Ayuntamiento esperarán a conocer tanto las «primeras conclusiones» del Plan de Movilidad de Torrelavega como la ubicación y definición previa de la nueva estación ferroviaria soterrada prevista en el proyecto de soterramiento para estudiar las alternativas para lograr la intermodalidad.

También en este punto, el consejero ha lamentado que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega tengan que sufragar el 30 y el 20 por ciento, respectivamente, del coste del soterramiento cuando el transporte ferroviario es competencia «exclusiva» del Estado central. De hecho, ha asegurado que se trata del «50 por ciento más doloroso» que, en su carrera política, ha visto que haya tenido que aceptar para que la integración ferroviaria pueda llevarse a efecto.

Y es que, a su juicio, es «discriminatorio» y una «injusticia absoluta» que de Cantabria tengan que salir 50 millones para este proyecto -la otra mitad la pagará el Gobierno central- cuando «a otros», según ha dicho, se les financia en su integridad. Para llevar a cabo este proyecto de integración ferroviaria, Gobierno central, a través de ADIF, Ejecutivo regional y el Ayuntamiento tendrán que suscribir un convenio que, según Martín, «está a punto de ser firmado».