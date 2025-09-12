Alcaraz se une a la moda de decolorarse el pelo El tenista murciano ha tratado de arreglar la rapada al cero que le hizo su hermano antes del US Open

S. Osorio Santander Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:46 Comenta Compartir

David Broncano, Lamine Yamal, Jorge Javier Vázquez... Son muchos los famosos que han optado recientemente por cambiar de imagen y teñirse de rubio platino. El último en sumarse a esta fiebre, pero en su caso con color blanco, ha sido Carlos Alcaraz, quien tras conquistar el US Open ha cumplido su promesa y ya luce un atrevido nuevo look que no ha pasado inadvertido.

El tenista murciano, de 22 años, había anunciado que si ganaba el torneo, sorprendería con un nuevo lool. Pero también tenía una cita urgente con su peluquero de siempre. Víctor no le pudo acompañar durante su viaje a Estados Unidos y fue su hermano el que cogió la maquinilla para cortarle el pelo. Sin embargo, campeón de Roland Garros se presentó en la pista Arthur Ashe con una rapada al cero en toda regla.

Algo salió mal. Así lo contó el propio Alcaraz tras el primer partido. «De repente, mi hermano no entendió nada de la máquina. Simplemente me lo cortó y la única manera de arreglarlo es rapándolo. Siendo sincero, no es tan bueno… supongo que tampoco es tan malo. Soy de los que piensan: 'Bueno, el pelo crece', y supongo que en unos días estará bien. Simplemente pasó y ya está», lanzó entonces.

Nuevos tatuajes

Ahora, su peluquero habitual ha compartido en Instagram el nuevo look del murciano. En la fiesta para celebrar su triunfo en el US Open junto a famosos como Rosalía o J Balvin, Alcaraz apareció todavía de moreno. Este no será el único cambio en el aspecto del deportista murciano, que ha contado que pedirá a su tatuador, su paisano Joaquín Ganga, que dibuje en su cuerpo la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn, símbolos de Nueva York.

Mientras, en lo deportivo, Alcaraz sigue triunfando en las pistas. El murciano derrotó a Sinner en la final del US OPen con una magistral actuación, sumando su sexto Grand Slam y recuperando el número uno del tenis mundial. Fue una final espectacular entre dos números uno, pero en la que el español se abrazó pronto al triunfo y acabó besando el trofeo del US Open por segunda vez en su carrera. Alcaraz siempre apareció en la pista con confianza, pegando sin compasión, siendo asfixiante con el rival, concediéndole pocas oportunidades de remontar el resultado, pero sobre todo, de permitirle soñar con la victoria.