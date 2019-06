Escolares de Ajo se vuelcan con los derechos de las mascotas DMASCOTAS El CEIP Benedicto Ruíz ha impulso la conciencia animalista con diferentes actividades entre su alumnado RAQUEL TENORIO Sábado, 1 junio 2019, 14:52

Es importante concienciar a los pequeños y jóvenes sobre la realidad y los derechos animales. Así lo han hecho en el CEIP Benedicto Ruíz de Ajo. Según nos cuenta Gema Gallardo, maestra especialista en pedagogía terapéutica, se trata de un proyecto común del centro, por el cual, los alumnos de quinto y sexto curso se han estado reuniendo por grupos y han trabajado en diferentes tareas elegidas por ellos mismos.

El resultado de todo este esfuerzo se ha ido presentando en todas las clases del colegio y, como colofón, se presentará en la Semana Cultural del centro en junio, los días 4, 5 y 6. Con actividades programadas en horario de 9.00 a 12.30 y desde 14.30 a 16:00 horas.

Galería. Algunas de las actividades realizadas tuvieron que ver con colocar nidos para pájaros. / DM

Durante estas jornadas se realizarán las siguientes actividades:

-Se montará un stand con el material realizado por los alumnos.

-Habrá una exposición audiovisual con vídeos sobre consejos para cuidar a los animales.

-La ONCE ofrecerá una charla con explicación sobre los perros guía.

-Asistirán las veterinarias del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria con su programa 'Educando a mi dueño'.

-La asociación de gatos Amigat contará su labor con los gatos sin hogar. Además, con los más peques crearán pompones para las mascotas.

-Asistirá una profesional de terapia canina.

-Se ha programado lugar un taller sobre mamíferos, impartido por la asociación Anillo Verde.

-Los niños y niñas de infantil y primer nivel prepararán una gymkana para el alumnado de 3º a 6º.

-Las profesoras de infantil prepararán una instalación sobre los animales marinos de la que podrá disfrutar todo el colegio.

Le preguntamos a la docente sobre el origen de esta estupenda idea. Nos cuenta que surgió el curso pasado, cuando el alumnado de sexto de primaria sugirió celebrar un día de la mascota. La iniciativa evolucionó al tema de los derechos de los animales, que ha sido el proyecto definitivo.

Programa de radio para hablar de las diferentes acciones. / DM

El curso pasado se empezó a trabajar en una metodología que se llama aprendizaje y servicio, que consiste en aprender haciendo un servicio para la comunidad cercana. Se comenzó un proyecto para animar a los vecinos de Ajo a donar sangre en una colecta, que finalmente se realizó en el colegio. En este curso han continuado con esa forma de trabajo, pero con la temática del maltrato animal. Los alumnos de quinto y sexto han formado grupos y cada uno se ha dedicado a una parte del trabajo:

-Folletos para el cuidado de mascotas: peces, tortugas...

-Búsqueda de asociaciones de adopción y de terapias de animales.

-Presentaciones en 'power point' sobre diferentes temáticas...

Desde DMascotas también hemos querido hacer unas preguntas a los propios alumnos sobre su trabajo. Esto es lo que nos han respondido los escolares de sexto curso.

-Contadnos, ¿cómo os ha resultado la experiencia de trabajar en el colegio el tema de los derechos de los animales? Es un tema muy distinto a los habituales de vuestras asignaturas. ¿Pensáis que es importante educar a los niños para que de adultos no cometan maltrato a los animales?

-Sí. Educar desde pequeños es concienciar de lo malo que es el maltrato. Si no lo trabajamos, habrá quién no conozca el tema. Hace años se tenía a los perros atados toda su vida y los dueños no eran conscientes de que eso le afectaba al animal.

-Uno de los temas elegidos ha sido el de los cuidados de los animales. ¿Qué animales habéis seleccionado y cómo habéis encontrado la información?

-Hemos escogido perro, hámster, pez, conejo, tortuga y gato. Los escogimos porque son los más comunes. Buscamos información en internet y en asociaciones y en las familias que tenían esos animales. Nos ha servido para conocer cuidados básicos y no humanizar.

Los escolares despertaron su conciencia animal. / DM

-Quizás alguno de vosotros tiene una mascota adoptada. ¿Conocíais de la existencia de asociaciones encargadas de recoger animales abandonados y buscarles hogar? ¿Qué os parece su labor?

-Conocemos Asproan, Aspacan, Amigat... También tenemos amigos y conocidos que han adoptado. Nos parece muy bien y le das otra vida al animal. No fomentas la compra de animales y aunque al principio puede ser duro si son perros maltratados, la relación después es la mejor relación.

-¿Pensáis que sería buena idea que el resto de colegios siguieran vuestra labor de trabajar sobre los cuidados y derechos de los animales? Enumerad las cosas más importantes que habéis aprendido de este proyecto.

-Puede ser interesante porque puede ayudarles a entender cómo se sienten los animales. Podría ser bueno para concienciar. Hemos aprendido a respetar a los animales, a cuidarlos y a entender que no son juguetes. Se ha creado una canción para su defensa, 'power point', folletos, llamadas a protectoras, a veterinarios...

-Por último, ¿pensáis que es bueno que nos ocupemos de los animales y los cuidemos? ¿Por qué? ¿Sería éste un mundo mejor?

-Sí, pero no. Desde el principio se tenían que haber respetado sus derechos. Ahora necesitan que les cuidemos porque en un principio les hemos maltratado.

Estoy segura de que no soy la única que quiere agradecer a este grupo de profesionales de la educación su iniciativa: las tutoras de 5º Sonia Cueto, 6º Alicia Juntádez, 1º Cecilia González, maestra especialista en audición y lenguaje Azara Sirgo, maestra de refuerzo en primaria Rebeca Azcona, y maestra especialista en pedagogía terapéutica, Gema Gallardo, que han guiado a los escolares en la realización de este trabajo de temática orientada a la protección animal. Asunto muy poco valorado y tenido en cuenta por las administraciones. Seguramente estos niños ya verán a los animales bajo la mirada del amor y del respeto.

¿Qué os ha parecido el trabajo de los escolares de Ajo? ¿Os animaréis a acercaros al centro en las jornadas? Y tú, ¿tienes alguna historia que contarnos? Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico dmascotas@cantabriadmoda.com.

Nos leemos el próximo sábado con más información sobre nuestros amigos de cuatro patas.

Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!

Síguenos en: