Germán González, de cazar mariposas a presentar los Premios Cantabria Digital

Por un día, Germán González cambiará los focos de plató por las vistas únicas del Centro Botín. El comunicador santanderino será el presentador este martes de la gala Premios Cantabria Digital que entregará El Diario Montañés. Unos galardones convertidos en referente regional del universo viral y multimedia. Acostumbrado a lidiar con famosos en 'Cazamariposas' y sus particulares guiones de humor, mañana promete sorprender con una ceremonia «entretenida y divertida, el tema da mucho de sí y quiero que nos lo pasemos bien», asegura. Parafraseando el Rey emérito le llena «de orgullo y satisfacción» tomar el relevo de Luis Larrodera, maestro de ceremonias del pasado año. De hecho confiesa que le hace «muchísima ilusión. No me esperaba para nada que me lo ofrecieran», confiesa sincero.

Su vinculación con El Diario Montañés viene de lejos. Primero de casa, «es el periódico de cabecera y mis padres se emocionan cada vez que leen mi nombre en sus páginas». Más allá de su legado como lector, participó en el concurso 'Making Of', aunque motivos laborales impidieron que finalizara la experiencia. «Me quedó algo pendiente y volver ahora como maestro de ceremonias es muy especial. Espero hacerlo bien y estar a la altura», dice sin evitar una risa floja. Su visita exprés servirá para reivindicarse como cántabro, «aún mucha gente no sabe que soy de Santander» y, de paso, «visibilizar el talento que hay en la región, dentro y fuera».

Galería. Intervención de Germán González en el concurso de El Diario Montañés 'Making Of'. / DM

Cinco categorías

Los Premios Cantabria Digital llevan ya más de una década de reconocimientos a empresas y profesionales de éxito online. Este año se entregarán cinco galardones: 'Comunicación digital'; 'Web profesional'; 'Web personal', 'Mejor App Móvil' y, como novedad, el de 'Mejor Influencer'. «Aunque no haré 'El Club de la Comedia', el material da mucho juego. ¡Que ganen los mejores!», comenta Germán González antes de ponerse delante de la cámara de Divinity y bromear con la actualidad del corazón. Si tiene que ponerse peluca y jugar con la voz, lo hace. ¿Con qué sorprenderá en este evento?