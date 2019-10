María Fernanda Pardo fue 'Modelo por un día' en Santander y ahora posa así

En las distancias cortas puede ser tímida, pero cuando se sube a una pasarela o posa ante la cámara se transforma. Y es que la joven María Fernanda Pardo no oculta a sus 15 años que es toda una apasionada de la moda. Por eso, el pasado mes de mayo no dudó en presentarse a la primera edición del casting 'Modelo por un día' de El Corte Inglés y Cantabria DModa. No esperaba ganar, pero el jurado tuvo claro que esta vecina de Carandía tenía un estilo que representaba como nadie el espíritu a la moda de su generación.

Este mismo viernes dará el testigo a a la segunda edición del concurso, después de ser imagen del cartel, tras protagonizar una sesión profesional con el fotógrafo Mario Setién. En la actualidad, estudia 4º de la E.S.O. en el Instituto Virgen de Valencia de Renedo, mientras sigue dando pasos como modelo -de hecho, participó en el certamen Miss Grand Cantabria y quedó cuarta finalista- o con el baile, ya que tiene un grado superior en hip-hop. Aún no sabe qué quiere ser de mayor, en ella pesa mucho el componente social, pero estaría feliz de no desligarse de este universo 'fashion' que tan bien defiende.

-¿Cómo viviste el casting 'Modelo por un día'?

-¡Con mucha emoción! Al principio estaba muy nerviosa porque era la primera vez que vivía una experiencia de este tipo, pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de probarme la ropa y que me maquillaran y peinaran en Mac y Eduardo&Pilar Pescador.

Look con el que ganó la primera edición del concurso. / MARIO SETIÉN

-Recuerda cuál era tu look y ¿por qué te decidiste por ese estilo y prendas?

-Me costó mucho elegir mi estilismo para el concurso porque había muchas prendas de ropa que me gustaban, pero tras probarme varios conjuntos me decanté por un pantalón acampanado con estampado de cuadrados blancos y negros, que me gusta mucho, un top bandeâu negro, unos tacones negros también y un bolso del mismo color pequeño como accesorio.

-¿Te sorprendió ganar?

-Sí, me sorprendió mucho ganar. Había visto a muchas chicas guapísimas con unos estilos muy bonitos, por lo tanto no me esperaba ser yo la ganadora. Había visto mucho nivel, recuerdo que cuando dijeron mi nombre me sentí muy emocionada.

-¿Qué te dijeron tu familia y amigos?

-Desde el minuto uno todos me dieron muchos ánimos y me apoyaron mucho, diciéndome que lo iba a hacer muy, muy bien y, una vez supieron que había ganado, se alegraron mucho, sobre todo mi madre. Me felicitaron y dijeron que me lo merecía.

-¿Cómo animarías a la gente a vivir experiencias como este casting?

-Animaría a cualquiera a vivir una experiencia como la que he vivido yo, porque a raíz de presentarme al casting de 'Modelo por un día' me he ido introduciendo un poco más en el mundo de la moda y me encanta. Es una experiencia inolvidable, de la cual no te vas a arrepentir nunca. Si te gusta la moda, ¡no dudes en vivir experiencias como este casting!

-Y, a los chicos, que parece son más tímidos… ¿Qué les dirías?

-Que también lo intenten y tomen el ejemplo de Carlos Palencia, que no les de vergüenza, sino todo lo contrario.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Sin duda, como juvenil a la par que elegante y a la moda.

-Tu prenda más especial…

-Las chaquetas, me encantaría tener una para cada día, vaqueras, de cuero, 'blazers'… y un accesorio imprescindible para mí son los pendientes, ¡nunca puedo salir de casa sin ellos!

-Una que no te pondrías nunca…

-No descarto ninguna prenda rotundamente porque me gusta mucho cambiar y probar de todo, pero la prenda de ropa que menos me gusta son los vestidos, porque no me parece que me favorezcan.

Galería. Imágenes de la sesión fotográfica de la ganadora de 'Modelo por un día'. / MARIO SETIÉN

-¿Eres muy de 'selfies'?

-Sí, muchísimo, me encanta hacerme fotos aunque luego no publique ni la mitad. Estoy todo el tiempo haciéndome 'selfies' con mi móvil o con el de mis amigos.

-¿Sigues a algún 'influencer' o 'instagramer' en especial? ¿A quién? ¿Por qué?

-Sigo a muchos, porque me gusta buscar inspiración, actualmente me gustan mucho a Judith Jaso, Ester Expósito, Loren Gray, Rebeca Stones, Dulceida, Aitana Ocaña… porque me gustan mucho sus estilos y cómo combinan la ropa, pero también sigo a algunas con looks más atrevidos y de tendencia como Cara Delevingne.

-¿Tienes algún referente de estilo?

-No tengo un sólo referente en específico, pero me gusta mucho el estilo de Sara Martínez y siempre que necesito inspiración miro su perfil de 21 buttons o el Instagram de Vividigu, una amiga mía que también me encanta su estilo.

-Un look que recuerdes con especial cariño…

-Recuerdo con especial cariño el look que me puse para la gala de final de Miss Grand Cantabria, el concurso en el que participé este año, después de que se fijaran en mí los organizadores en el casting de El Corte Inglés.

-¿Eres de seguir las tendencias?

-Depende de la tendencia, me gusta estar al día y si veo alguna que me guste o me sienta cómoda con ella la uso, pero no sigo todas y cada una de las tendencias.

Aunque reconoce que no es de vestidos, ella defiende las tendencias. / MARIO SETIÉN

-¿Te gusta ir de compras?

-Sí, pero creo que a mis amigas no les gusta tanto acompañarme porque soy un poco pesada. Reconozco que me gusta probarme toda la ropa que veo y pasar horas y horas mirando prendas.

-¿Eres de aconsejar o que te aconsejen al vestir?

-Me encanta escuchar consejos con respecto a cómo vestir y muchas veces soy yo quien le pide consejo a mis amigas y amigos sobre qué 'outfit' les gusta más. Por ejemplo, siempre que es para algún evento especial le paso foto de cómo voy a ir vestida a mi amigo Gonzalo, pero al mismo tiempo también me gusta mucho aconsejar.

-Tu color de cabecera es…

-Tengo predilección por los colores neutros para vestir, tales como gris y blanco, ya que quedan bien en cualquier época del año y combinan con todo.

-Una prenda que tengas desde pequeña y guardes con cariño…

-Desde niña me encantaba vestirme de princesa y aún guardo varios vestidos que me gustaba ponerme con mi hermana pequeña.

-Para salir con amigos cómo te vistes…

-Depende un poco del día, voy cambiando, pero normalmente en verano me gusta llevar un pantalón corto y un top con unas sandalias. En invierno me gustan mucho los pantalones estampados con cuadros combinados con jerseys de canalé lisos de un sólo color.

-¿Y para un evento?

-Me gusta ponerme pendientes muy grandes y llamativos, maquillarme centrando la atención en los ojos y un top con un pantalón de tiro alto.

-¿Eres de vestido o de mono?

-De mono, completamente. Me encantan, ya sean cortos o largos y del color que sea, pero los vestidos no me gustan nada. Yo creo que no me quedan bien. Además, no estoy cómoda con vestido porque no me puedo mover con libertad y si hace viento tengo que estar todo el tiempo pendiente del vestido.

MARIO SETIÉN

-¿Cuánto tiempo le dedicas a prepararte antes de salir de casa? ¿Piensas mucho lo que te pones cada día?

-Depende de la prisa que tenga y de lo rápido que haga las cosas. Si me ducho con calma, me aliso el pelo y me maquillo bien puedo tardar hora y media como mucho. Si tengo un poco más de prisa tres cuartos de hora, más o menos. Normalmente sí que dedicó bastante tiempo a decidir qué ropa ponerme cada día.

-De mayor quieres ser…

-Todavía no tengo muy claro, pero quiero trabajar en algo en lo que ayude a los demás. Actualmente lo que más me llama la atención es la oncología, que es la medicina especializada en el cáncer. Aunque tengo otras muchas opciones como directora de marketing, abogada, psicóloga, pediatra…

-¿Te gustaría dedicarte a la moda?

-Me encantaría poderme dedicar a la moda, porque me apasiona todo lo relacionado con ella: pasarelas, sesiones de fotos, maquillaje, peluquería…

-¿Te gusta posar? ¿No te pones nerviosa?

-Sí, me gusta mucho posar, pero también me gusta que me hagan fotos distraída o donde salga más natural porque cuanto más natural sea la foto me parece que mejor se percibe como eres, porque hay veces que depende de la pose queda un poco artificial y no me gusta, y bueno… hay veces que sí que me pongo un poco nerviosa posando, depende de con quien esté, con Mario Setién por ejemplo no estoy nada nerviosa porque me transmite mucha confianza y es muy muy fácil trabajar con él.

-Una modelo que te guste por su imagen es…

-Sin duda, Cara Delevingne.

MARIO SETIÉN

-Te ves desfilando para…

-No me pongo limites, me encantaría desfilar para cualquier marca o firma, sería cumplir todo un sueño poder desfilar para grandes marcas como Victoria's Secret, Guess o Luis Vuitton.

-¿Cuáles son tus aficiones?

-Bailar, leer, viajar y también me apasiona el mundo de la belleza, sobre todo, el maquillaje.

-Libro, película y serie favoritas…

-De libros, sin duda, me quedo con 'Bajo la misma estrella'. Tengo varias series favoritas, entre ellas, 'Los 100', 'Gossip Girl', 'Vis a Vis' y 'Euphoria'. Película no sabría decir, pero las de miedo, en general, me encantan.

-Tu ídolo musical…

-Musicalmente admiro mucho a Miley Cyrus, Ariana Grande, Selena Gómez y Billie Elish.

-Tu rincón favorito de Cantabria es…

-No podría elegir sólo un rincón favorito de Cantabria, pero mis favoritos son el Palacio de La Magdalena, Liébana, Costa Quebrada y la playa de Valdearenas de Liencres. Aunque en Cantabria hay una infinidad de sitios bonitos que visitar.

MARIO SETIÉN

