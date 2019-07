Carlos Palencia y su particular visión de la moda desde Maliaño VIVIR LA MODA El joven ganador del casting 'Modelo por un día' de El Corte Inglés Santander y Cantabria DModa comparte las claves de su estilo SERGIO SAINZ Lunes, 22 julio 2019, 20:25

Es complicado encontrar a un joven con las ideas claras, al menos tanto como Carlos Palencia (Maliaño, 2001). Hace tiempo que vive la moda con una personalidad sorprendente, donde rompe esquemas y calla bocas, porque lo mismo se pinta sus uñas de negro que apuesta por estampados vintage. Poco común en su generación, pero no necesita más aprobación que su sentido común y estético. Parlencia fue el ganador del concurso 'Modelo por un día' que convocó El Corte Inglés Santander junto a Cantabria DModa, una experiencia que disfrutó mucho. Y es que hacía tiempo que le apetecía probar suerte en la industria del estilo y nada como su mirada azul cristalina para conquistar el objetivo de Mario Setién, el fotógrafo oficial del casting. Aún no ha posado para él, pero espera hacerlo pronto, antes de trasladarse a Salamanca, donde estudiará Historia del Arte. Seguro que como universitario sigue demostrando que su esencia es única.

-¿Cómo viviste el casting 'Modelo por un día'?

-Con muchas ganas, la verdad. Desde que lo ví anunciado supe que me iba a presentar y me lo acabé pasando muy bien.

-Recuerda cuál era tu look y ¿qué te hizo decidirte por ese estilo y prendas?

-Elegí un polo y unas bermudas, acompañados de una mochila y unas gafas de sol. Es muy diferente a como me suelo vestir en mi día a día, por eso lo elegí.

Galería. Imágenes del joven cántabro y su personal estilo. / DM

-¿Te sorprendió ganar?

-¡Mucho! No me lo esperaba para nada.

-¿Qué te dijeron tu familia y amigos?

-Se sorprendieron mucho también, pero contentos por mí, claro.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Como llamativo, diferente...

-Tu prenda fetiche…

-Un peto de cuadros, todo el mundo lo odia pero a mi me flipa.

-Una que no te pondrías nunca…

-No hay ninguna prenda que diga «ni loco me lo pondría», mis gustos cambian mucho y nunca se sabe.

-¿Eres muy de redes sociales? ¿Qué te gusta de ellas?

-Me gusta la rapidez e instanteneidad de ellas. Puedes subir una foto a Instagram y que alguien en la otra punta del mundo lo vea y eso me parece muy guay.

-¿Cuántas horas dedicas al móvil al día?

-Más de las que me gustaría.

-¿Eres muy de 'selfies'?

-Sí, pero me lleva mucho tiempo encontrar uno que me guste (risas).

-¿Sigues a algún 'influencer' o 'instagramer' en especial?

-La verdad es que no sigo...

-Un look que recuerdes con especial cariño…

-El traje blanco que llevé la pasada Nochevieja. Era muy diferente y me gustaba porque destacaba entre los demás.

-¿Eres de seguir las tendencias?

-La verdad es que no, cuando algo me gusta me lo pongo, me da igual si está de moda o si lo estuvo hace diez años.

-¿Te gusta ir de compras?

-¡Mucho! Y eso que no voy tanto como me gustaría.

-¿Eres de aconsejar o que te aconsejen al vestir?

-De aconsejar. Pero luego nunca nadie me hace caso (risas).

-Tu color de cabecera es…

-Probablemente, el blanco.

-Una prenda que tengas desde pequeño y guardes con cariño…

-Alguna gorra. Tengo varias y algunas desde hace mucho, aunque no me las ponga muy a menudo.

-Si sales con amigos cómo te vistes…

-Pantalones rotos y alguna sudadera 'guay'.

-¿Y para un evento?

-Si no queda otra, me pongo camisa, aunque las odio. Me gusta más ir informal.

-¿Eres de pajarita o corbata?

-Pajarita.

-¿Cuáles son tus aficiones?

-Nada del otro mundo. Salir con mis amigos, escuchar música o ver mis series favoritas.

-¿Te gustaría dedicarte a la moda?

-Claro, me interesa mucho todo ese mundo y creo que es atractivo.

-¿Cómo animarías a la gente a vivir experiencias como este casting?

-Les diría que vayan sin muchas expectativas, que vayan con intención de pasarlo bien y que, al final, seguro que es una experiencia divertida.

Look con el que ganó el casting 'Modelo por un día'. / MARIO SETIÉN

-Y, a los chicos, que parece son más tímidos… ¿Qué les dirías?

-Que hay que dejar de pensar que el mundo de la moda es «para chicas». Si te gusta la moda, a por ello.

-¿Cuánto tiempo le dedicas a prepararte antes de salir de casa? ¿Piensas mucho lo que te pones cada día?

-No mucho, la verdad. La mayoría de las veces me pongo lo primero que pillo.

