Casting para jóvenes cántabros apasionados de la moda Algunos de los participantes de la primera edición de 'Modelo por un día'. / MARIO SETIÉN PLANES DMODA El Corte Inglés de Santander y Cantabria DModa convocan este viernes la segunda edición del concurso 'Modelo por un día' SERGIO SAINZ Lunes, 14 octubre 2019, 18:26

La moda trasciende las pasarelas y ha conquistado las calles, pero también las redes sociales. Así, los más jóvenes se han convertido en protagonistas de las tendencias. Por ello, El Corte Inglés de Santander y Cantabria DModa lanzan la segunda edición del casting 'Modelo por un día' este próximo viernes, 18 de octubre. El concurso que se estrenó con gran éxito en el centro comercial cántabro el pasado mes de mayo y que vuelve a programarse para buscar al chico y la chica que protagonicen su campaña de otoño. La ganadora de la anterior temporada, la joven de Carandía, en Renedo de Piélagos, María Fernanda Pardo protagoniza el cartel anunciador, parte del premio que obtuvo en su momento. Su compañero en la victoria Carlos Palencia no pudo, de momento, posar ante la mirada del fotógrafo Mario Setién, quien repetirá en la búsqueda de talentos al otro lado de la cámara.

Este particular 'juego' de moda estará abierto a aspirantes de entre 15 y 35 años –en el caso de tener entre 15 y 18 años tendrán que acudir con la autorización de un tutor legal–, que deberán presentarse a las 17.00 horas a la plaza central de El Corte Inglés. Allí deberán seleccionar un look, bajo su personal criterio, con sus prendas favoritas de entre las marcas de moda joven del popular centro comercial. Sin olvidar los complementos o todo aquello que consideren necesario para defender su estilismo. Posteriormente, los modelos a concurso pasarán por los equipos de peluquería de Eduardo&Pilar Pescador, así como las brochas de maquillaje de MAC. Se prevé que a las 20.00 horas, con todos los concursantes ya listos con sus looks, crucen la pasarela y defiendan su visión del estilo otoñal. Entonces posarán y responderán ante el jurado de expertos que valorará su carisma y personalidad.

Galería. Ganadores e imágenes de la primera edición. / MARIO SETIÉN

Habrá dos ganadores, chico y chica, con un premio cada uno de un cheque por valor de 300 euros, el sueño de cualquier joven de renovar su armario entre las tendencias que alberga El Corte Inglés. Además, recibirán un cambio de imagen firmado por Eduardo&Pilar Pescador y una sesión fotográfica profesional junto a Mario Setién. Sin duda, será una gran oportunidad para descubrir nuevos valores de la moda en Cantabria y dar oportunidad de vivir un casting profesional a quienes sientan auténtica pasión por el estilo.

Síguenos en: