César Benet, organizador del evento, junto a Chuchi Bedoya, Manolo Pastor, Alfredo Losada y Jorge Oliveira, los galardonados. DM
Cantabria DModa

Cien personas participaron en la cena contra el cáncer de Próstata en la Magdalena

En la noche de 'Movember' también disfrutaron con un sorteo de regalos, un recital de música de cuerda y la entrega de premios

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

El Palacio de la Magdalena acogió el pasado fin de semana la cena solidaria 'Movember', un evento organizado por César Benet, que reúne cada año ... a un centenar de personas y que cierra los diversos actos que este mes se celebran para visibilizar, sensibilizar y fomentar la prevención del cáncer de próstata.

