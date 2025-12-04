Cien personas participaron en la cena contra el cáncer de Próstata en la Magdalena
En la noche de 'Movember' también disfrutaron con un sorteo de regalos, un recital de música de cuerda y la entrega de premios
Santander
Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41
El Palacio de la Magdalena acogió el pasado fin de semana la cena solidaria 'Movember', un evento organizado por César Benet, que reúne cada año ... a un centenar de personas y que cierra los diversos actos que este mes se celebran para visibilizar, sensibilizar y fomentar la prevención del cáncer de próstata.
Explican los organizadores que en el evento, «nunca falta el buen humor, el excelente ambiente y los consejos de expertos que nos recuerdan la importancia de no olvidarnos de acudir puntualmente a las revisiones prostáticas y de que tenemos que cuidar la próstata como garantía, para tener una vida más saludable».
En la noche de Movember del pasado sábado no faltaron ni el tradicional sorteo de regalos ni la música de cuerda que aportó el grupo Moon Quartet y amenizó el evento solidario. Participó también el psicólogo Aléxis Santander. Por prumera vez este año la organización de Movember estableció tres galardones que, por su compromiso con la causa recayeron en Jorge Oliveira, Chuchi Bedoya, Alfredo Losada y Manolo Pastor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión