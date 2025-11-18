Los cántabros se suben a la pasarela contra el cáncer de próstata El Casino ha acogido este martes la gala Movember, en la que más de 250 personas asistieron a los desfiles y actuaciones protagonizadas por setenta hombres

Foto de familia de todos los hombres que han desfilado en el Casino con trajes de Félix Ramiro. En el centro de la imagen, Kike Varela y Katherin Barrera, de la firma del diseñador en El Corte Inglés en Santander.

Leticia Mena Santander Martes, 18 de noviembre 2025, 22:49 | Actualizado 23:03h.

¿Qué les pasa a los hombres que todavía no pueden hablar con naturalidad de su propia salud? ¿Por qué un comentario sobre una visita al urólogo, o cualquier asunto que tenga que ver con su próstata o con sus testículos, sigue encogiéndoles el gesto, como si admitirlo les hiciera menos?

En la gala del cáncer de próstata organizada por la Asociación de Creadores de Cantabria y celebrada este martes en el Casino de El Sardinero, en Santander, ese silencio tan masculino quedó, por fin, cuestionado en voz alta. Sobre la pasarela no solo desfilaron las últimas colecciones de Félix Ramiro y las propuestas escénicas dirigidas por la coreógrafa Monty Lima; desfiló también una verdad incómoda: que la detección precoz salva vidas, pero los tabúes siguen costándolas.

Policías, guardias civiles, bomberos, enfermeros, médicos, veterinarios, empresarios, psicólogos, profesores y estudiantes –así hasta setenta protagonistas– mostraron ante más de 250 asistentes su faceta más comprometida para cambiar el panorama de la salud masculina y concienciar sobre el diagnóstico precoz de los cánceres de próstata y testículos, y la importancia de cuidar también la salud mental y prevenir el suicidio.

Antes de entrar en los datos, hubo una constatación que nadie discutió: a los hombres todavía les cuesta mirarse hacia dentro. El urólogo Mario Domínguez lo dijo sin rodeos: cuando la palabra «cáncer» aparece en sus vidas, muchos no lo afrontan como lo hacen las mujeres. Y es un hecho. Aunque cada vez hay más conciencia sobre lo que implican los valores del PSA y las distintas pruebas diagnósticas (tacto rectal, resonancia, biopsia…), aún queda camino por recorrer para educar al varón sobre algo que puede salvarle la vida.

De los cuerpos y fuerzas de seguridad participarán los inspectores de la Policía Nacional, Javier Herrera y Humberto Martínez; el guardia civil del Aeropuerto de Santander, Sebas Franco; el presidente de la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Cantabria, Benito Santamaría; y el jefe de la Policía Local de Torrelavega, Enrique Sáez Trigueros. Los agentes locales de Santander, Roberto Gutiérrez, Gerardo Morán y Sergio Rodríguez; o el bombero santanderino Julio Revuelta, entre otros.

Comprometidos

Profesionales de sector sanitario, como el secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, José Pallás; el subdirector médico y el subdirector de Enfermería de Valdecilla, Guillermo Tejón y Álvaro Ramos; y el urólogo del hospital, Jorge Crespo. El veterinario torrelaveguense Tomás Bustamante; el fisioterapéuta santoñés Guillermo Pérez Estela; el enfermero santanderino Víctor Martín; y el psicólogo de Torrelavega Alberto Marchante, gerente de la Asociación AMAT- Afrontando Adicciones. Asimismo, al evento también se han sumado los representantes de la Asociación Nueva Vida, Julio David García, gerente de la entidad, Carlos Aja, Adama Ndog y Demba Siby.

También formarán parte del elenco del 'Movember Festival' 2025 el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cantabria, Íñigo Casafont; el escritor y profesor de literatura, Pablo Escribano; el atleta cántabro, Bruno Comín; y el presentador de televisión, Santi Martino. El ingeniero informático, Manolo Román; los empresarios santanderinos, Carlos Isa Roiz de la Parra y Pepe Madrazo; el ejecutivo Armand Comín; el gerente comercial de Reale Seguros David Bárcena; el empleado de Mercadona Eduardo Fernández; así como los estudiantes universitarios Mateo Cadelo, Mauro Comín, Teo Gómez, Marcos Román y Alejandro Santamaría.

El movimiento Movember, que se celebra en todo el mundo por estas fechas –y que es reconocible por los bigotes que muchos hombres se dejan este mes–, sigue siendo más necesario que nunca. Se estima que aproximadamente a uno de cada cinco hombres se le diagnosticará cáncer de próstata a lo largo de su vida.