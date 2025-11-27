El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Leticia Mena, Ana Lozano y Xenia Beltrán sobre el escenario del congreso. Roberto Ruiz

«Estamos enfocados en crear nuevos procesos en el sector adaptados a la tecnología»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:22

Los avances tecnológicos son imprescindibles en el mundo de la construcción. Bajo esa premisa se ha desarrollado la última mesa redonda de este jueves y que ha tratado el paradigma del diseño hasta la habitabilidad. «Vivimos una crisis de vivienda sin precedentes. Venimos de trabajar de una forma muy tradicional, con procesos largos», ha esclarecido Ana Lozano, CEO y fundadora de Nidus Lab. «Nosotros desde la humildad soñamos con domesticar la tecnología y enseñar a los algoritmos a hacer lo que nosotros queríamos». Para ello tuvieron que dar un paso al frente y diseñar una nueva tecnología para ahorrar plazos de tiempo. «Lo que tradicionalmente nos llevaba varios meses, de pronto, éramos capaces de hacerlo en apenas minutos». Con estas innovaciones han llegado a levantar residencias universitarias en un plazo de 17 meses, algo que es todo un «éxito» para Lozano.

Desde la Universidad Politécnica de Madrid ha llegado Xenia Beltrán, Head of Big Data and Senior Project Manager en LifeSupporting Technologies, en la Universidad Politécnica de Madrid. «Estamos enfocados en crear nuevos procesos adaptados a la tecnología», ha concretado. Beltrán ha hecho hincapié en inculcar a las empresas la integración de las tecnologías: «Generamos evidencias de cómo funcionan las tecnologías para que puedan adoptarlas en sus empresas de forma viable». La ponente ha explicado los diferentes proyectos que llevan a cabo desde la institución y ha destacado la importancia y necesidad de conectar la construcción y la salud: «Cada vez queremos estar más sanos por dentro y por fuera, a nivel mental y físico». Beltrán ha mostrado durante su turno de palabra el uso de robots y su proceso de integración en el sector de la construcción.

