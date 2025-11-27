Los desafíos y las tendencias del sector inmobiliario, protagonistas en Santander El segundo congreso de la vivienda reúne en el Palacio de Exposiciones y Congresos a profesionales de la construcción, promotores, arquitectos y expertos en sostenibilidad durante este jueves y viernes

Sócrates Sánchez Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

La capital cántabra vuelve a convertirse en el epicentro del sector inmobiliario con la celebración de la segunda edición del Congreso Vivienda Cantabria 2025. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander reúne durante este jueves y viernes a sus principales actores -constructores, promotores, arquitectos y especialistas de referencia- para tratar el futuro de la vivienda, la sostenibilidad y la digitalización en la construcción.

Dos días llenos de ponencias, mesas redondas y oportunidades de networking donde los principales expertos del sector inmobiliario debatirán sobre los retos y oportunidades que impactan en el futuro de la vivienda. Las claves del mercado inmobiliario en la región, la construcción ecoeficiente, conocer más de cerca proyectos exitosos o la aplicación de la inteligencia artificial serán algunos de los temas que estarán encima de la mesa en el evento organizado por El Diario Montañés.

Leticia Mena, presentadora y periodista de El Diario Montañés, ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los presentes. «Este congreso es un punto de encuentro para un sector que vive un momento decisivo. Cantabria está en un momento de transformación, atrae talento, inversión y nuevos residentes. Aquí vamos a tener la oportunidad de mirar juntos el presente y pensar en el futuro».

El siguiente en intervenir ha sido José Antonio Gómez, gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. «La innovación aparece como una palabra en mayúscula dentro del programa de este congreso de la vivienda. De aquí en adelante la innovación va a ser fundamental, para hacer las viviendas más económicas y se ejecuten en menos tiempo». Gómez ha reconocido que la capital cántabra es una ciudad «muy cara» en términos de vivienda. «Es un precio muy exagerado para una ciudad como Santander, desde las administraciones tenemos que luchar por ofrecer viviendas a nuestros vecinos». Asimismo, el gerente ha recordado la inversión del Ayuntamiento para construir 300 viviendas a un precio de 1.334 euros.

Por otro lado, en la apertura del congreso también ha participado con la presencia de Alberto Pacheco, director Oficina Empresas Santander de Banco Santander. «Hemos visto como el sector ha evolucionado con fuerza en los últimos años. Se vuelve a hablar de compraventa y de los precios. Lo que refleja el interés y vitalidad del sector», ha reconocido. Pacheco ha hecho hincapié en la apuesta del Banco Santander para financiar proyectos residenciales: «Reafirmamos nuestro desarrollo urbano equilibrado y accesible para todos».

El evento cuenta con el patrocinio de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Cantabria a través de Gesvican, Banco Santander, Promociones Casado, Pisos.com, Vivid Contrucción, DBS Empresa Constructora.Instalteck. Además de la colaboración de Raisan, Lavin, Copsesa y el Ayuntamiento de Santander.