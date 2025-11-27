El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eduardo Martín ha sido el encargado de abrir el turno de ponencias. Roberto Ruiz

Eduardo Martín

Grupo Corp
«Como promotora queremos cuidar a las personas desde el primer momento»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Bajo el título de 'Todos queremos que nos quieran', Eduardo Martín, Board member de Grupo Corp, ha realizado un viaje por su trayectoria personal y profesional para abrir el turno de ponencias. «Nosotros somos analógicos de nacimiento, tenemos mucho mérito porque nos hemos sabido adaptar al avance tecnológico», ha subrayado. «Todavía no conozco una empresa que tenga implementada en todos sus procesos la inteligencia artificial».

MÁS INFORMACIÓN

Martín ha confesado que con siete años tuvo que afrontar uno de los momentos que cambió su vida, la pérdida de su padre: «Nunca he tenido a nadie que me dijera lo bien que lo hago o lo guapo que era, eso marca». Zara, Media Markt son solo algunas de las empresas por las que ha pasado y ocupado puestos de gran responsabilidad hasta llegar a Grupo Corp. «Escuchando a la gente, alucináis», ha compartido ante los presentes. Gracias a esa capacidad de gestionar equipos humanos ha logrado conseguir a lo largo del tiempo muchos de los objetivos marcados en dichas empresas.

Martín ha destacado la importancia de conseguir los resultados a través de las personas. «Los clientes no son lo primero, lo primero son los equipos. Si ellos se sienten importantes y únicos harán sentir a los cliente únicos e importantes», es uno de los lemas que aplica en su día a día. El Board member de Grupo Corp ha resaltado como la empresa inmobiliaria dedicada a la promoción y construcción de proyectos residenciales es toda una «referencia» a la hora de comunicar y conectar con las personas. «Como promotora queremos cuidar a las personas desde el primer momento». Para ello incorporan todo tipo de servicios para construir edificios y crear comunidades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  2. 2

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  3. 3 La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5

    La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
  6. 6

    Se incendia un coche aparcado en la calle Marqués de la Hermida de Santander
  7. 7

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  8. 8

    Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar
  9. 9

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  10. 10

    Cuatro millones de luces encenderán la Navidad de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Como promotora queremos cuidar a las personas desde el primer momento»

«Como promotora queremos cuidar a las personas desde el primer momento»