Bajo el título de 'Todos queremos que nos quieran', Eduardo Martín, Board member de Grupo Corp, ha realizado un viaje por su trayectoria personal y profesional para abrir el turno de ponencias. «Nosotros somos analógicos de nacimiento, tenemos mucho mérito porque nos hemos sabido adaptar al avance tecnológico», ha subrayado. «Todavía no conozco una empresa que tenga implementada en todos sus procesos la inteligencia artificial».

Martín ha confesado que con siete años tuvo que afrontar uno de los momentos que cambió su vida, la pérdida de su padre: «Nunca he tenido a nadie que me dijera lo bien que lo hago o lo guapo que era, eso marca». Zara, Media Markt son solo algunas de las empresas por las que ha pasado y ocupado puestos de gran responsabilidad hasta llegar a Grupo Corp. «Escuchando a la gente, alucináis», ha compartido ante los presentes. Gracias a esa capacidad de gestionar equipos humanos ha logrado conseguir a lo largo del tiempo muchos de los objetivos marcados en dichas empresas.

Martín ha destacado la importancia de conseguir los resultados a través de las personas. «Los clientes no son lo primero, lo primero son los equipos. Si ellos se sienten importantes y únicos harán sentir a los cliente únicos e importantes», es uno de los lemas que aplica en su día a día. El Board member de Grupo Corp ha resaltado como la empresa inmobiliaria dedicada a la promoción y construcción de proyectos residenciales es toda una «referencia» a la hora de comunicar y conectar con las personas. «Como promotora queremos cuidar a las personas desde el primer momento». Para ello incorporan todo tipo de servicios para construir edificios y crear comunidades.