Sócrates Sánchez Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:38 | Actualizado 11:45h. Comenta Compartir

David Blázquez, gerente en DBS Construcciones, Instalteck Ecoeficiente y Artaza Construcciones Ecoeficientes, ha acercado al público la importancia de la construcción industrializada. «Los problemas de mano de obra nos ha llevado a tener métodos de construcción más eficientes y más rápidos». El gerente de DBS Construcciones ha hecho hincapié en la necesidad de ser «sostenibles» en los productos que se utilicen, «tienen que traer sus sellos de calidad y su respeto por el medioambiente».

Para el impulso de la construcción industrializada, Blázquez ha defendido el papel de la administración. «Si la construcción es muy cara, entonces no se pueden bajar los precios. Es por ello la necesidad de una pujanza de los sistemas industrializados», ha reiterado. «La administración puede impulsar este tipo de construcción si en los concursos se puntúa los sistemas industrializados».

Uno de los ejemplos que ha puesto Blázquez es la construcción de las naves industriales con elementos prefabricados: «A nadie le extraña que se usen aquí, estamos en el proceso de cambiar ese paradigma en los edificios residenciales». Asimismo, también ha abordado la creación de Instalteck Ecoeficiente con la que se han especializado en el mundo de las viviendas prefabricadas en Cantabria. «La gente quiere que su casa industrializada no parezca que sea prefabricada», ha asegurado. «Las ventajas que conseguimos con una fachada industrializada es alcanzar el máximo aislamiento».