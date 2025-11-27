Sócrates Sánchez Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:36 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Con la sostenibilidad y diseño como punto de partida, la segunda mesa de la jornada habla de esos materiales que transforman los espacios. Paula Lavín, responsable de producto de cerámica y baño de Almacenes Lavín, ha puesto de ejemplo a la empresa italiana Laminam, con la que trabajan, y es pionera en la tecnología productiva para crear superficies de piedra sinterizada de gran tamaño y bajo espesor. «Las superficies tratadas con Ambience reducen la carga bacteriana y las impurezas que se depositan sobre las mismas. Este material no solo protege, nos da una solución super novedosa y es el futuro de la arquitectura», ha remarcado.

El siguiente en hablar durante el coloquio ha sido Carlos Thomas, director de Calidad en Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (Ladicim) de la Universidad de Cantabria. Durante su intervención se ha centrado en la sostenibilidad y, sobre todo, en la competitividad. Para ello ha puesto el foco en concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. «El sector de la construcción es responsable del 35% de la emisión de gases de efecto invernado y también el que más modifica la orografía», ha puntualizado. Thomas ha dado su punto de vista para generar innovación a partir del conocimiento para alcanzar esos recursos sostenibles: «Necesitamos que el sector de la construcción sea más sostenible». Desde su laboratorio en la Universidad de Cantabria se trabaja con todo tipo de materiales, aunque hay uno que destaca, el hormigón: «Hay que encontrar un hormigón que tenga menos huella de carbono porque es el material caballo de batalla en la construcción».

Por otro lado, José Ramón González, gerente de RJJ Tematizaciones y Sullivan Construcción, ha explicado como su empresa en el norte de España realiza labores de tematización. A través del mortero llevan a cabo trabajos en parques temáticos, hoteles y piscinas. «Es un material que transpira, muy versátil y que encima regula la humedad en el ambiente», ha asegurado González. «Nuestro producto es innovador y te permite hacer cualquier cosa que imagines y siendo muy respetuosos con el medio ambiente».