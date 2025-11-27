«Europa nos exige que alcancemos una mayor eficiencia energética en la vivienda»

Sócrates Sánchez Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:14 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

La primera mesa redonda del congreso se ha abordado bajo el título de 'Casas que respiran: explorando el mundo de la vivienda eficiente'. La primera en hacer uso de la palabra ha sido Lara Bárcena, directora de Asubio arquitectura, con el ejemplo de tres viviendas de obra nueva en Cantabria. «Intentamos enfocarnos en un diseño bioclimático para hacer una relación mucho más estrecha entre el interior y el exterior», ha señalado de una de ellas. «También nos beneficiamos del movimiento del aire, de las brisas, para mejorar la eficiencia energética».

Desde Vivid, también cántabra, se ha especializado en el ámbito generalista, pero haciendo las cosas de forma distinta. «Estamos permanentemente activos para integrar nuevas formas de construir que van apareciendo en el mercado», ha señalado Carlos García, director general de Vivid. «Nos tendremos que convertir en ensambladores de cosas con la construcción industrializada y sin perder de vista el tema de alcanzar cada vez más una mayor eficiencia energética, que es lo que nos exige Europa». García ha remarcado la importancia de prepararse para construir de manera sostenible.

Para cerrar este coloquio ha intervenido Joaquín Vázquez, director de Thermochip Housing. Con 40 años ligados a la eficiencia energética y a la producción industrializada ha explicado las soluciones que proporcionan a constructoras y arquitectos. «La eficiencia siempre ha sido una de nuestras principales inquietudes, es algo que forma parte de nuestro ADN», ha relatado Vázquez. «No nos tenemos que olvidar que esta manera de construir moderna tiene mucho menos impacto ambiental que la forma tradicional».