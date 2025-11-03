El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jennifer Aniston. EP

Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con una felicitación pública

La actriz ha publicado una fotografía juntos con el mensaje: «Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro»

Joaquina Dueñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:23

Comenta

El pasado julio fue la primera vez que pudimos ver a Jennifer Aniston o Jim Curtis, el coach emocional que ha robado el corazón a la popular actriz. La pareja fue fotografiada en un yate en Mallorca junto a Jason Bateman, amigo de la protagonista de 'Friends', y su esposa, Amanda Anka. La complicidad entre la nueva pareja era innegable, pero desde entonces, ninguno de los dos había confirmado públicamente su relación hasta ahora, cuando Jennifer ha querido dedicar un cariñoso mensaje a su novio con motivo de su cumpleaños. «Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro», ha escrito junto a una romántica fotografía en blanco y negro en la que los dos aparece abrazados.

Aniston y Curtis comenzaron su relación con una amistad que dio paso al amor. El hipnoterapeuta y coach es un perfil de hombre diferente al que hemos visto habitualmente al lado de la actriz, que estuvo casada con Brad Pitt y Justin Theroux. A los 22 años, Curtis fue diagnosticado de una enfermedad en la médula que le provoca dolor crónico, espasmos y parálisis, lo que hace que tenga que caminar ayudado por un bastón. Una dolencia que se convirtió en su motor de transformación personal.

Deportista y ejecutivo en Wall Street, las consecuencias de su enfermedad le hicieron replantearse su vida y reinventarse como coach emocional. Fue esa faceta la que llamó la atención a Aniston, que se sintió conectada con él después de leer su obra.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  6. 6

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  7. 7 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro
  8. 8

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con una felicitación pública

Jennifer Aniston oficializa su relación con Jim Curtis con una felicitación pública