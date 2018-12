Las cántabras no se resisten a los abrigos de la temporada NO ES SÓLO MODA Volvemos a ejercer de 'coolhunters' para enseñaros algunos de los diseños para atajar el frío que más están triunfando este invierno GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 6 diciembre 2018, 10:41

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos, una semana más, a nuestra sección. Es oficial, con el alumbrado de las luces navideñas llega el frío de diciembre y nosotras ya estamos deseosas de sacar los gorros de lana a pasear. Las prendas para combatir la bajada de temperaturas empiezan a salir del armario, pero si hay algo que marca la diferencia en un look invernal es el abrigo. Esa prenda que, al fin y al cabo, cubre el conjunto que llevamos debajo, pero termina por completarlo.

Esta vez, hemos vuelto a ejercer de 'coolhunters' para enseñaros algunos de los abrigos que más están triunfando este invierno. Esta temporada nos hemos ido encontrando con versiones renovadas de clásicos como la cazadora 'biker' o el abrigo de pelo, así como otras nuevas propuestas más modernas que han inundado los escaparates de Santander.

Cazadora 'biker'

La cazadora 'biker' se renueva un año más, y nuestra amiga Lucía Tazón (@luuciauriarte) no ha dudado a la hora de apuntarse a la tendencia. De color negro y forrada de pelo en su interior, Lucía apuesta por una biker todoterreno para el día a día.

Así que, si eres una amante de la cazadora motera o de cuero pero no quieres pasar frío, atenta a las que te proponemos. Aunque somos fans de innovar con prendas coloridas (Pull&Bear 39,99 euros), ambas estamos de acuerdo en que la mejor versión de esta prenda es la de color negro (H&M 59,99 euros). Esta en efecto piel (Zara 69,95 euros) podría incluso convertirse en un buen fondo de armario sustituyendo a la básica cazadora de cuero.

Abrigos de paño

Cada invierno, los cortes sastre y las siluetas amplias se apoderan de los abrigos de mujer para darles ese aire masculino que nunca pasa de moda. Sin duda, el que luce Carlota Samaniego (@carlotaaa_s) es uno de nuestros favoritos. Aunque lo podemos encontrar en diferentes colores y largos, lo que sí tienen todos en común es la facilidad de adaptarse a cualquier look. Así que, ya sabes lo que tienes que hacer para no complicarte la vida: ir a por uno de ellos.

Pero si no logras decidirte, ya te ayudamos nosotras. En todos los catálogos se renuevan una vez más, aunque casi siempre los encontramos confeccionados en color camel. Por eso, te proponemos este de pana marrón (Zara, 79,99€ euros), o estos ejemplares con estampado de cuadros, (Stradivarius, 55,99 euros y Asos, 66,99 euros), porque los abrigos no tiene que ser siempre de colores lisos.

Cazadora 'puffy'

En el reinado de los abrigos calentitos, la cazadora puffy lleva la corona. Violeta Sánchez (@violetaasanchez) apuesta por una beige combinable con cualquier look, que ocupará un hueco seguro en vuestros armarios. Sobretodo, porque para este invierno el abanico de posibilidades que nos ofrecen las tiendas es de lo más variado.

Sus propuestas pasan por tonos descarados y volúmenes amplios. Se llevan en monocolor como el típico negro y versátil (Sfera, 59,99 euros) y el naranja (Mango, 69,99 euros), una compra que puede alegrar cualquier look sencillo invernal. Una gran variedad de tonos que incluye incluso estampados de cuadros (Subdued, 129 euros), ¡No podrás negar que no existe uno hecho para ti!

Abrigos de pelo

Alicia San Martín (@aliciasanmartinn), en cambio, apuesta por un look total black con abrigo de pelo (¡sintético, claro!). Nuestra compañera tiene el conjunto perfecto para ir a la Universidad cómoda y para enfrentarse al frío y los madrugones.

Nosotras os enseñamos algunas versiones más de este socorrido abrigo, que no falla temporada tras temporada. Además de ser un básico para el día a día, es el candidato perfecto a ser la prenda estrella de un look de fiesta. No te pierdas todas las posibilidades que nos ofrece; en versión peluche con capucha y cremallera (Brownie, 69 euros), el clásico borreguito beige (Bershka, 49,99 euros) o de pelo sintético colorido para las más atrevidas (Pull&Bear, 59,99 euros).

¿Se colará alguno en la lista de los Reyes Magos?

Esperamos que os haya gustado ¡Qué disfrutéis de la semana!

Síguenos en: