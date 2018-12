Recibe el 2019 en Cantabria con uno de estos looks

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos, un día más, a nuestra sección. En el post de hoy os enseñamos algunas opciones para no complicarnos a la hora de elegir look en Nochevieja.

Cuando se acaba el año las tiendas se llenan de lentejuelas, terciopelo y transparencias, y aunque parezca fácil elegir modelito, a veces, tantas opciones nos confunden y somos incapaces de decidirnos, o simplemente nos da pereza.

Tanto si eres más de vestidos minifalderos o prefieres lucir un look de pantalón, a continuación te enseñamos los conjuntos con los que querrás pasar esta Navidad.

La prenda estrella de nuestro primer estilismo es el vestido plisado de cuello halter (Zara). Sin duda, combina a la perfección con unas sandalias de tacón (New Look), y un bolso redondo de terciopelo con detalles dorados (Brownie). Pero para resistir al frío, el acompañante perfecto de la noche es la chaqueta de pelo (Jakke).

Está claro que el color negro es una apuesta segura. Es nuestra zona de confort estilístico, ya sea en forma de vestido, traje de chaqueta o accesorios cuando nos preparamos para construir looks de fiesta. Y aunque es cierto que es imposible equivocarse con el clásico LBD (little black dress), puede que quieras entrar en 2019 con un conjunto más colorido, como éste que te proponemos.

Si hay una ocasión para sacar los 'brilli-brillis' del armario es en Nochevieja. En este segundo look te enseñamos cómo combinar un vestido colorido de pailletes (Kaoâ) con unos botines negros tipo calcetín (Marypaz), pendientes de aro plateados (Na-kd) y un clutch efecto vinilo (Zara).

Si eres de las que no aguantas el tacón y terminas andando descalza, también tenemos algunas ideas para ti, por si este año te has propuesto ir cómoda y dispuesta a disfrutar de la noche.

Por fin parece que Amancio ha estado atento a nuestras peticiones y ha decidido cumplirlas antes de acabar el año. La blazer vestido es una de las prendas que más se repite entre las tiendas de Inditex, no sólo en distintos colores sino también con más variaciones (con botones, con cinturón, de lentejuelas, en mono, en tonos negros o dorados…)

En el look que te presentamos, la blazer efecto piel (Bershka) nos parece muy original. Además, es la ocasión perfecta para ir cómoda y lucir pierna con unas botas de doble suela (Bershka). El toque de color al conjunto se lo da la mini bandolera de abalorios (Zara) y los pendientes carey (Stradivarius), ambos accesorios protagonizan las colecciones de fiesta de esta temporada.

Si eres más de pantalón y chaqueta el smoking es tu mejor opción. De entre todas las formas que lo puedes combinar nosotras estamos aquí para inspirarte con una de ellas.

Hay varias maneras de modernizar el típico traje de americana y chaqueta. Aunque no tiene porque ser negro (Zara), es cierto que este color nos puede dar más juego a la hora de elegir un top o body para completar nuestro outfit. Para esta ocasión, un sujetador triangular de terciopelo y encaje (Oysho) nos parecía la mejor alternativa. Pero no te alarmes si no eres tan atrevida, porque las tiendas están repletas de bodys de cualquier color y textura para que encuentres el que más te gusta. Los pendientes son un puntazo para darle el toque fiestero al conjunto, como estos de Lavani Jewels que, por si no conocías la marca, tiene infinitos artículos, donde seguro que encuentras los perfectos para tu modelito de Nochevieja.

Y por último, para terminar con nuestro repaso, no podíamos olvidarnos de las botas por encima de la rodilla, nuestras fieles compañeras que resuelven los looks más aburridos.

Con éstas planas y hasta el muslo (Kelby), medias estampadas con topitos (Calzedonia) y unos pendientes de cristal plateado (Asos Design), sacamos partido a este mono de manga larga y terciopelo negro (Hym), para brillar con luz propia en fin de año.

¿Tienes ya tu conjunto para Nochevieja o eres más de decidirte en el último momento?

Esperamos que paséis unas felices fiestas y sigáis disfrutando de las nuevas tendencias con nosotras un año más.

¡2019 está destinado a ser un gran año de moda con este comienzo estelar!

