Laura Corsini, moda española con corazón cántabro

Hay momentos en los que parece que los astros se aúnan y las cosas suceden. Algo así aconteció la semana pasada: Laura Corsini estaba de vacaciones, como cada año aquí en Comillas, yo me enteré, la contacté y pudimos coincidir. Y, por supuesto, conversar sobre la vida y la moda.

Retrato de Laura Corsini, todo un fenómeno de la moda. / DM

He de confesarlo, tenía muchas ganas de conocer a Laura. Y empezando por el final, diré que me ha emocionado, conquistado y enganchado desde el primer momento. Ya conocía su historia desde casi el mismo momento en el que comenzó, pero oírla en primera persona siempre tiene un plus. Verla en directo, sin pantallas de por medio, no la cambia en absoluto. Es de esas personas sin artificios en las redes sociales, sin parafernalias que entorpezcan a la realidad. Es real, cercana, amante de su trabajo y apasionada de la vida en general. Percibo en ella cómo ha crecido rodeada de amor y cariño, y también como le han dado alas para poder soñar y crear su universo de Bimanis. Y, por supuesto, veo coraje, mucho. Pero es que sin él creo que no habría llegado a donde está. Mira siempre adelante, aprendiendo de cada persona y de cada detalle que ocurre en su vida, y todo ello crean un ser fabuloso y lleno de luz.

Un look perfecto de fiesta. / BIMANI13

'Bimani13', la marca de Laura, no es sólo parte de su persona, sino que creo firmemente que es ella en todo su esplendor. Me explica cómo no es capaz de saber dónde está la línea que separa la marca de su persona. Me lo transmite con cierta mezcla de miedo y alegría a la vez. Pero yo, sinceramente, pienso que esto es algo maravilloso. Hoy en día vivimos en un mundo en el que toda marca intenta llegar de cualquier manera a su público… a veces con éxito y otras no. A ella no le hacen falta estrategias ni trucos: es su persona la que funciona y la que llega. Precisamente porque no existe esa separación: Laura es a Bimani como Bimani es a Laura.

La personalidad de Laura destaca en todo su trabajo. / ELENA BAU / TELVA

Para los que todavía no conozcáis a Laura y sus Bimanis os contaré su divina historia:

Todo empieza con un retal maravilloso olvidado en el suelo de un lejano mercado de telas. Este pedacito estaba ahí olvidado, casi desechado por la dueña del local. Laura lo encontró, y descubrió las virtudes que tenía. De ahí, surgieron varias camisas. Sencillas, pero con millones de posibilidades… A partir de ese instante y ese viaje, diversas causalidades (que no casualidades), llevaron a Laura por el camino de la moda, creando casi sin saberlo su propia marca.

Valorando tejidos para próximas colecciones. / ELENA BAU / TELVA

Sus primeros ejemplares vieron la luz en Comillas, en un mercadillo improvisado al que, para su sorpresa, acudieron decenas de personas. De ahí llegaron otros 'pop ups' por toda España, tours para dar a conocer la marca, oficina en Madrid, tiendas en los mejores sitios de la capital… y dentro de nada tienda en Valencia. La primera, espero, de muchas por nuestra geografía.

Look informal con vaqueros y una blusa con un corte muy especial. / BIMANI13

Las blusas dieron paso a otras prendas más elaboradas como vestidos de fiesta, pantalones, jeans e, incluso, zapatos. Todo diseñado en España y producido también aquí. Son prendas delicadas, básicas con un corte chic. Muchas válidas para el día a día, para dar un toque sofisticado a tus 'ouftis'. Otras, maravillosas para acudir a cualquier evento y no pasar desapercibida. ¿Qué más se puede pedir? A Laura no la puedes pedir más porque lo da todo. Todo en su persona y todo en su marca. Y eso se respira cuando la lees, la sigues o la escuchas en persona.

Estilismo de Laura Corsini, cargada de personalidad y elegancia. / BIMANI13

Cuando le pregunto por el futuro lo tiene claro: vienen sorpresas, novedades y cosas divinas que llegan en septiembre. No solo en lo que a ropa se refiere, sino que nos esperan muchos nuevos detalles que seguro, seguro nos llenarán de felicidad a todas las que seguimos 'Bimani13' y nos sentimos parte de la marca.

La diseñadora posa junto a su pareja. / BIMANI13

Yo también tengo una certeza: cuando las cosas se hacen con esa pasión y dedicación. Cuando consigues que tus seguidores y clientes noten todo eso en su piel y en su corazón, algo estás haciendo bien. Y tu Laura, lo consigues cada día, con cada prenda y cada aparición en Instagram.

