Lucía Rivera Romero repetirá como imagen de la diseñadora cántabra Odette Álvarez VIVIR LA MODA La modelo asturiana aplaude la evolución de su firma y reconoce que en Cantabria se siente «genial» CANTABRIA DMODA Miércoles, 16 enero 2019, 19:26

Una sonrisa como símbolo del trabajo bien hecho. Así puede resumirse la última sesión fotográfica de la firma de moda cántabra 'Teté by Odette', en la que la modelo asturiana Lucía Rivero Romero será imagen. Se tratará de la colección otoño/invierno 2019/2020, como la propia diseñadora, Odette Álvarez ha compartido en sus redes sociales. Rodeada de la propia maniquí, que ya fue imagen de la marca en la primavera/verano 2015, así como del resto del equipo que firmó la sesión fotográfica.

La creadora sabe que tiene que rodearse de los mejores para que sus imágenes de campaña sean impactantes. El responsable de maquillaje y peluquería fue el reconocido Moncho Moreno, que también compartía en su red personal una imagen del 'shooting'. Al otro lado de la cámara, Mario Sierra, uno de los fotógrafos de moda más solicitados de la industria española. De hecho, sus imágenes son portada de las principales revistas del universo fashion. No faltó la visión personal del estilista José Herrera, que extiende su talento en diferentes campos: moda, desfiles, cine y publicidad.

Gran conexión

La joven modelo vive en París, aunque viaja donde las prendas y su trabajo lo requieran. En Cantabria DModa tuvimos ocasión de hablar con ella y conocer su particular impresión sobre el trabajo de Odette Álvarez, con la que se siente muy identifica a nivel de estilo. «Lo bueno de 'Teté by Odette' es que me siento muy segura y la ropa y yo nos compenetramos mucho. Siento que es algo necesario a la hora de vestirse, ir segura y sentirte cómoda con lo que llevas», manifestó. De hecho, recordó cómo fue en el pasado defender sus diseños. «Fue una de las primeras firmas con las que trabajé y tengo el recuerdo de muchas risas en el 'shooting', que eso también es muy necesario, para que el trabajo salga bien todos tenemos que estar bien», dijo. Algo que parece han repetido con éxito.

Respecto a la evolución de la firma, para la maniquí el trabajo de Odette Álvarez «es maravilloso, como toda la ropa que hacen. No obstante, es un camino largo y sé que van a llegar muy lejos». La asturiana siente mucho 'feeling' con Cantabria, de hecho, nos confesó haber pasado unos días en Santander el pasado verano, «pude conocer la tierra más a fondo. Me recuerda mucho a mi tierra y es un sitio donde me siento genial».

Imagen de un 'storie' de Instagram que compartieron la diseñadora y la modelo. / DM

Por su parte, Odette Álvarez ya compartió con Cantabria DModa su cariño hacia la joven, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera. «Es muy guapa, espectacular, muy maniquí. Reúne todas las condiciones para llegar a ser una gran modelo. Tiene un futuro profesional muy grande», comentó.

