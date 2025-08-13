El mercadillo más chic del verano estará este fin de semana en Ruiloba Pop Up Chic llevará el sábado 16 y el domingo 17 al Barrio de la Iglesia su mercado efímero con más de medio centenar de firmas de moda y decoración llegadas de toda España

Pop Up Chic recoge las últimas tendencias en moda para mujer, hombre y niño, así como una original selección de complementos y artículos de decoración

Martes, 12 de agosto 2025 | Actualizado 13/08/2025 13:41h.

La pradera del colegio Santiago Galas, en el corazón del Barrio de la Iglesia de Ruiloba, se transformará este sábado 16 y domingo 17 de agosto en un bullicioso punto de encuentro para los amantes de la moda, el diseño y las piezas únicas. La localidad cántabra vuelve a ser el escenario elegido por Pop Up Chic, el conocido mercado itinerante que se especializa en crear espacios de venta con encanto y por tiempo limitado.

Su filosofía es clara: ofrecer al público una cuidada selección de productos exclusivos y diseños de autor que habitualmente no se encuentran en los circuitos comerciales convencionales. Para esta edición estival, el evento reunirá a más de cincuenta firmas procedentes de diversos puntos de la geografía nacional como Barcelona, Sevilla, Cádiz, Madrid, Asturias o Bilbao, junto a una destacada representación del talento local de Cantabria.

Los asistentes podrán descubrir las últimas tendencias en moda para mujer, hombre y niño, así como una original selección de complementos y artículos de decoración. Se trata de una oportunidad única tanto para hacerse con las últimas prendas de la temporada de verano como para que los más previsores puedan adquirir las primeras pinceladas de las colecciones de otoño.

Pero Pop Up Chic va más allá de las compras. La organización concibe el evento como una experiencia de ocio completa en un entorno privilegiado. Por ello, se habilitará una zona de bar donde poder relajarse y tomar algo. La propuesta se consolida así como un plan perfecto para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana, invitando a combinar el descubrimiento de nuevas marcas con un paseo por uno de los rincones más pintorescos de la costa occidental cántabra.

El mercado permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas durante ambas jornadas. La entrada es gratuita.

