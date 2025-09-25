Puntadas de arte para rematar la Santander Slow Fashion Las firmas Allegra, Leyre Doueil y Jabier Bilbao, Kynthía y Yes50 pusieron el broche de oro a otra edición que consolida la capital cántabra como referente de la moda sostenible

Leticia Mena Santander Jueves, 25 de septiembre 2025

Con el salón Jardín más lleno que en las dos jornadas anteriores, con público incluso de pie y con aplausos interminables, la Santander Slow Fashion cerró ayer por todo lo alto una nueva edición de su pasarela. Con la moda sostenible como hilo conductor y 25 creadores como protagonistas, el evento organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario regional. Porque, además de exhibir el talento de profesionales que defienden la calidad frente a la cantidad, también ha quedado de manifiesto que muchos consumidores apuestan cada vez más por firmas que incorporan la sostenibilidad y la autenticidad entre sus valores.

La santanderina Paula Alegría, bajo su firma Allegra, abrió la tarde presentando la colección 'Equilibrium', concebida como metáfora del equilibrio que todos deseamos alcanzar en distintos ámbitos de la vida. Inspirada en la filosofía Slow Fashion, la cántabra apuesta por prendas a medida, cuidadas y alejadas de la producción en serie. Su desfile arrancó con un show de danza del grupo Mancina, interpretando la canción 'El equilibrio es imposible' de Iván Ferreiro y simbolizando los cinco elementos del Feng Shui -tierra, agua, madera, fuego y metal-. Sobre la pasarela, el concepto se trasladó a través de gamas cromáticas que reforzaban la idea de ese equilibrio estético y vital.

Ver 29 fotos Los creadores vascos Leyre Doueil y Jabier Bilbao saludan al finalizar su desfile en la Santander Slow Fashion'25. Roberto Ruiz

Después fue el turno del desfile los vizcaínos Leyre Doueil y Javier Bilbao, que destacó por la riqueza de los tejidos y los bordados que definen su estilo, siempre ligado a la feminidad. Confeccionadas en Bilbao por un equipo de artesanas profesionales, sus piezas se cortan una a una, en un proceso plenamente artesanal que preserva la esencia del trabajo hecho a mano. La pareja de diseñadores defendió que «cada prenda debe transmitir valores de autenticidad y respeto por los procesos de producción, con el objetivo de que cada clienta se sienta especial y consciente de que adquiere una creación única y con alma».

Tras ellos llegó el turno de la diseñadora asturiana Cinthya Martínez Blanco que, al frente de la marca Kynthía, presentó un proyecto de alta costura con una marcada estética artística, arquitectónica y vanguardista. «La colección busca unir moda y arquitectura como lenguajes del arte, creando piezas únicas capaces de generar un impacto duradero en el tiempo». Para ello, combinó materiales textiles tradicionales -como seda salvaje, plumas, bordados o lanas frías- con elementos conceptuales como hierro, bridas o metales, empleados en estructuras y complementos. La firma persigue convertirse en un refugio personal y exclusivo para sus clientas.

Ver 29 fotos Carrusel final del original desfile de Cinthya Martínez Blanco que, al frente de la marca Kynthía, presentó un proyecto de alta costura con una marcada estética artística, arquitectónica y vanguardista. Roberto Ruiz

El broche de la tarde lo puso la firma asturiana Yes50, el proyecto de Silvia Barbón, Rosa María Roces y Yolanda Roces, dos tías y una sobrina que, desde Sotrondio, decidieron unir elegancia y modernidad en una firma de abrigos y bolsos reconocible por sus cuellos de cordero de Mongolia hechos a mano. Con raíces en la cuenca minera de Asturias, la marca reivindica la dignidad, el esfuerzo y el valor de lo artesanal, fabricando siempre en su tierra. Tras haber llegado a tiendas de España y desfiles en Milán y Alemania, presentaron en Santander la colección 'Flores de Invierno', inspirada en esos brotes que, contra todo pronóstico, crecen en las condiciones más adversas. La muestra que se vio ayer en el Hotel Real incluía «piezas irrepetibles confeccionadas con retales de piel cosidos a mano» y propone dar nueva vida a prendas usadas, como vaqueros personalizados. Una apuesta que demuestra que para Yes50 la moda es, sobre todo, contar historias y dar segundas oportunidades.

Con estos cuatro desfiles y con el público en pie, la Santander Slow Fashion echó el telón demostrando en tres días que la moda sostenible es posible si tiene raíces, identidad y se cose con alma.