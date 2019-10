Tendencias de otoño que sumarán a tu silueta LA MODA EN ROSA Comparto varios looks inspiradores, con prendas de mangas voluminosas y pantalones tipo 'slouchy' como protagonistas ROSA MELGAR Martes, 15 octubre 2019, 16:04

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Estoy encantada de formar parte de este gran equipo y hoy me estreno en el canal hablando de lo que más me gusta: la moda. He pensado que la mejor manera era hablaros de algunas de las tendencias otoño-invierno 2019. Unas tendencias que, como siempre les digo a mis clientes y alumnos, son para verlas y seguirlas siempre y cuando nos sienten bien. No es obligatorio ir vestida a la última, se trata de recurrir a aquellas prendas y complementos que mejor se adapten a nuestro estilo y a nuestra silueta. Si nos gustan mucho las tendencias, pero no nos sientan bien, siempre podremos utilizarlas en un bolso, unos zapatos, un cinturón, etcétera.

Blusa mangas de plumeti con falda de cuero y zapatos 'animal print' de leopardo todo de Zara. / ROSA MELGAR

En todas las temporadas siempre hay algunas prendas que destacan sobre el resto y las que más se imponen este otoño son las blusas y jerseys de mangas con volumen: abullonadas, mangas farol o con transparencias en un tejido muy elegante como la organza. Aunque, sin lugar a dudas, otra de las piezas que define esta campaña son los pantalones 'slouchy', de cintura alta, anchos, tipo bombachos y más estrechos en la parte inferior, a la altura de los tobillos.

Camiseta con mangas de organza, pantalón vaquero 'slouchy', bolso y sandalias de Zara y cinturón metálico brillo de Bershka. / ROSA MELGAR

He de confesaros que ya me he apuntado a ambas tendencias y reconozco que ambas me encantan. Ese tipo de mangas me parecen muy elegantes y, a la vez, hacen que adquieran mucho protagonismo y levanten de manera muy especial un look básico. En cuanto a los 'slouchy' admito que son muy cómodos. A principio de temporada me hice con ellos en color beige, vaquero y negro y los he incluido en mi fondo de armario, ¡porque combinan con todo!

Pantalón 'slouchy vaquero y sobrecamisa, 'total look' de Zara. / ROSA MELGAR

Si queréis saber qué más tendencias se van a llevar esta temporada y cómo combinarlas

Pantalón 'slouchy', en un estilismo íntegro de Zara, excepto cinturón de Mango y zapatos de Stradivarius. / ROSA MELGAR

¡Nos vemos pronto con mucha más moda!

Talleres de moda anteriores para explicar las tendencias de la temporada. / ROSA MELGAR

