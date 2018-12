Las blogueras cántabras nos dan las claves de cómo vestir esta Navidad 03:37 VIVIR LA MODA Llegan las fiestas y es momento de lucir estilismos únicos, como los que nos recomiendan estas embajadoras de la moda en Cantabria SERGIO SAINZ Lunes, 17 diciembre 2018, 20:16

Con la Navidad los armarios se llenan de fantasía y brillantes propuestas de moda. Coincidimos con las 'bloggers' de Cantabria en un evento y no quisimos perder la oportunidad de conocer su opinión sobre el look perfecto para estas próximas fiestas. Cada una con su estilo propone a las lectoras de Cantabria DModa una opción donde las lentejuelas y los contrastes son protagonistas. Como ellas, auténticas embajadoras del universo 'fashion' en nuestra región, tal y como demuestran en las redes sociales, donde comparten su particular visión de la imagen y el apasionante mundo de las tendencias.

