El vinilo impone su tendencia A LA CAZA DE TENDENCIAS BY @SANTANDERCONDOBLEL Esta temporada todo nuestro armario se va a llenar de plástico, en trench, camisas y, sobre todo, pantalones LAURA GONZÁLEZ QUINTANA Martes, 11 diciembre 2018, 17:01

¡Hola, familia de Cantabria DModa! Llevamos viendo el plástico estas últimas temporadas en botines, zapatos y bolsos... Los complementos de nuestras 'celebrities' se han llenado de este material. Sin embargo, esta temporada todo nuestro guardarropa se va a llenar de plástico: trench, camisas y, sobre todo, pantalones. ¿El color favorito? El rojo. ¿El más fácil de combinar? El negro. ¿Con cuál te vas a atrever? En este look, yo me he decantado por el rojo, que he combinado de una manera muy 'sporty', con una camiseta de la firma cántabra Meraki, con detalle en tartán.

El vinilo no es otra cosa que PVC o plástico. El Dr. Waldo Semon lo descubrió en 1926 y se utilizó primeramente para hacer cortinas de ducha, pero fue en los años 60 cuando se empezó a utilizar en prendas. El mundo de la música acogió pronto este material, que siempre se ha identificado con el rock. Los Rolling Stones han usado durante toda su historia este material. No podemos olvidar el vídeo más famoso de Britney Spears, vestida con un mono de vinilo rojo, que ha pasado a la historia de la moda, tanto que la cantante Rosalía lo ha querido homenajear en su último videoclip.

Como siempre, son los diseñadores los que han abierto la veda. Balmain ya es un experto en esta tarea, ya en 2016 fue Olivier Rousteing el que recuperó el vinilo para la mítica casa y lo ha convertido en un fetiche para la firma. Este año ha presentado una colección cargada de este material, que combina con elementos más clásicos como el tartán y el tweed. Su estela la han seguido Maison Margiela y Balenciaga con camisas realizadas de este material.

En el 'street-style' las 'blogueras' e 'influencers' más importantes del mundo no se han resistido a la tendencia, y si hay que escoger una prenda esa es el pantalón. Chiara Feragni los tiene en todos los colores, hasta en rosa chicle; Olivia Palermo prefiere el clásico negro; y la 'influencer' patria Dulceida tampoco se resiste, incluso ha posado con su propia creación de pantalón de vinilo para Tezenis.

Todas las firmas 'low cost' tienen su propuesta. Si quieres lucir igual que Dulceida tienes su pantalón en Tezenis por 25,95 euros. Pull and Bear tiene su versión por 19,95 euros y Zara por 17,95 euros. ¡No tienes excusa para no apuntarte a esta tendencia!

Mi look de hoy:

Bolso: Dior.

Abrigo espiga: Zara.

Camiseta: @meraki.luxurybrand.

Playeras: Zara.

Pantalón:Zara.

Peluquería y 'make-up': SHair Company.

