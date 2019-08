La cita con el surf cántabro del argentino Matías Roure PLANES DMODA El camarero de 'First Dates' reconoció la felicidad que sintió al enfundarse el neopreno en nuestra región SERGIO SAINZ Viernes, 16 agosto 2019, 18:57

Cada noche Matías Roure se asoma a la televisión para ser cómplice al otro lado de la barra de las populares citas de 'First Dates'. En estos años de emisión se ha convertido en todo un experto en el arte de conquistar, pero esta vez ha sido él quien ha caído enamorado de Cantabria y del surf que se practica en nuestra tierra. El argentino visitó hace unos días la región invitado por el proyecto 'Obsesiona2', como hicieran anteriormente otros rostros populares. Después de su ruptura con su compañera de programa Lidia Torrent no se conoce ninguna relación al barman. Aunque no viajó solo y lo hizo en «la mejor compañía que podía tener, mi sobrino», aseguraba en sus redes sociales.

La visita fue muy divertida y relajante para el rostro televisivo, quien bromeaba en su perfil de Instagram sobre que «el verano está siendo muy duro». En todo momento, Matías se mostró muy agradecido con la experiencia que definía de forma profunda. «En la escala de lo cósmico sólo lo fantástico tiene posibilidades de ser verdadero, así siento el surf. Es ponerme el neopreno, pillar la tabla y adentro siento un huracán de emociones», comentaba. Así, animaba a sus seguidores a ver más allá de las fotos de 'postureo' y sentir lo mismo que él en las aguas cántabras. «Ojalá les pudiera transmitir las sensaciones de este deporte... tienes que probarlo. Esto es otro nivel señores, felicidad plena», aseguraba pletórico.

Las imágenes de su visita surfera suman miles de 'likes' en sus redes, llenas de sus múltiples destinos veraniegos. «Cada viaje me hace más humano, más sensible y me sirve para saber hacia dónde quiero caminar», dice en uno de sus comentarios más recientes. Se prevé que el argentino forme parte de la nueva versión de 'First Dates' que transcurrirá en un crucero, según promociona Mediaset para la próxima temporada televisiva.

Síguenos en: