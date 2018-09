Affogatto Pasiego ¿CÓMO QUIERES EL CAFÉ? En café Oslé sirven un delicioso café americano con helado de quesada con crocante de almendra por encima RAÚL ALONSO SÁNCHEZ Jueves, 13 septiembre 2018, 18:48

Otro día más, otro día enganchado al café y quizá esta semana con más intensidad que en las anteriores, puesto que, cuando uno vuelve de vacaciones, arranca con las pilas recargadas y todo se coge con más intensidad. La verdad es que la semana ha sido bastante amena y de pruebas, tanto de tueste para nuevos cafés de especialidad que vamos a sacar al mercado, como de cursos intensivos para cafeterías que quieren entrar en el mundo de café haciendo las cosas muy bien. Aunque son muchas las que ya van demostrando que esto del café es todo un arte y que en el mimo es donde se alcanzan los mejores resultados, tanto de sabor, como empresariales.

Esto me sucede en una cafetería-panadería que tengo justo debajo de casa, Oslé, que ya hace tiempo que lleva formulando muy bien las cosas. El otro día me han presentado un café que ha tenido mucho tirón en verano, un 'affogatto pasiego', elaborado con café americano (ya sabéis espresso más agua) que colocan en una jarrita de loza al lado del vaso de servicio que lleva 100 gramos de helado de quesada, de los que elaboran en Los Pasiegos de Hoznayo, y crocante de almendra por encima, para que sea el cliente quien ahogue ese helado con sabor cántabro gracias al café de Dromedario. Una idea de Álvaro, la de presentarlo y servirlo de esa manera, barista que atiende el negocio y al que podéis pedirle el café a vuestro gusto, que con su sonrisa os lo servirá siempre de la mejor manera; y si no está él, no pasa nada, puesto que cualquiera de sus compañeras os preparan perfectamente esta mágica bebida.

Os dejo que este fin de semana al que le toca hacer el café es a mí, que un grupo de amigos andamos de despedida, se nos casa casi el último de la cuadrilla y encima en Argentina. Así que un saludo y un espresso, por favor.