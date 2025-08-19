De Ampuero a Soba, nuestra ruta gastronómica semanal

Patricia Delgado Calle Santander Martes, 19 de agosto 2025, 14:00 Comenta Compartir

Algo más de una docena de municipios conforman la comarca de Asón-Agüera, ubicada en el extremo oriental de Cantabria y caracterizada, en su vertiente más interior, por una naturaleza imponente sobre la que ejerce una notable influencia el río Asón. Es por ello una zona que invita a disfrutar del turismo rural del que presume nuestra región, a través de una oferta en la que no faltan espacios naturales que dejan sin palabras o monumentos que narran nuestra historia. Y la ruta de hoy incluye cinco paradas que dan buena cuenta de estos atributos.

Qué visitar Ampuero: Santuario de la Bien Aparecida; Iglesia de Santa Marina; casona, torre y portalada de Espina.

Voto: Núcleo urbano de Bádames, marisma de Rada.

Ruesga: Iglesia de San Miguel; Casa torre de Los Arredondo; Polje de Matienzo.

Arredondo: Iglesia de San Pelayo; Ermita semirrupestre de San Juan de Socueva; casonas.

Soba: Parque Natural de los Collados del Asón y centro de interpretación; Torre Medieval de Quintana; Palacio de Los Zorrilla.

Comenzamos en Ampuero, donde es imprescindible detenerse ante el Santuario de La Bien Aparecida, patrona de la comunidad autónoma y a la que se rinde homenaje cada 15 de septiembre. La siguiente parada nos llevará a Voto –que aunque no pertenece propiamente a la comarca, es una localización perfecta para apreciar la singular arquitectura popular de su capital, Bádames–. Desde aquí, pondremos rumbo a Ruesga, donde nos espera la iglesia de San Miguel, que posee una de las mejores portadas de gótico flamígero. A continuación, nos acercaremos hasta «la capital del mundo» –Arredondo–, lugar predilecto para los amantes de la espeleología, donde se localiza el sistema de Cueto-Coventosa. Y la guinda a esta excursión la pondremos en Soba, en el imponente mirador de los Collados del Asón, desde donde se contempla el impresionante nacimiento del río desde una cascada de más de 50 metros.

Qué comer: 1 Quesos, carnes de caza, pescados de río y guisos tradicionales montañeses.

Contenido patrocinado Ruta gastronómica

Ampuero Quesos Las Garmillas

Dirección: Bº La Bárcena (Ampuero).

Teléfono: 942 634 291.

Maestra quesera: Milagros Lombera.

Gestor: Roberto Hoyo.

Quesos: Queso fresco sin ninguna maduración, queso tierno periodo de curación de 15 a 20 días, quesuco fresco sin maduración, queso maduro en dos meses, queso Cervellán, maduración 45 días.

Premios: Queso fresco: AFCA, Mejor Queso Fresco Cantabria 2023. Queso tierno: Gourmet Quesos, categoría Vaca Joven, finalista 2003, bronce 2005, plata 2015 y 2017; Cincho Oro 2008, categoría queso de vaca pasta blanda; Mejor queso joven Cantabria 2015, 2017 y 2024; World Cheese Awards, Plata 2021 y Oro 2024. Queso Cervellán: AFCA, Mejor queso de pasta blanda 2019, 2021 y 2024 y Mejor Queso Absoluto 2021 y 2024; World Cheese Awards, Bronce 2021; Gourmet Queso, categoría pasta blanda corteza enmohecida, Plata 2004.

Ampuero Plaza Blanca

Dirección: Plaza Mayor, Ampuero.

Teléfono: 942 682 286.

Especialidades: Un clásico renovado con seis hamburguesas gourmet (Winnie, baby, cabra, ibérica...) y el añadido novedoso de la 'Hamburguesa del mes'. En raciones destacan las rabas de jibión, torreznos de Soria, croquetas de jamón o de cecina con queso de cabra, bacalao con tomate y pimientos, albóndigas en salsa; sartenadas variadas y patatas fritas, todo casero. Son muy populares las más de 20 variedades de tortilla. También hay tablas de paleta ibérica y cecina de León, revueltos, ensaladas, bocatas y postres, donde sobresalen las tartas de queso horneadas de sabores variados. Carta de alérgenos y amplia terraza.

Observaciones: Establecimiento premiado con el Audacious Best Burger Spain 2025.

Soba Rufaco

Dirección: La Gándara s/n, Soba.

Teléfono: 942677306.

Día de cierre: Miércoles.

Propietario: José Gutiérrez Sainz Aja. Cocinero: David Ortiz.

Especialidades: Cocido montañés, entrecot, chuleta, setas en temporada, rabas, croquetas, lechazo, cabrito y postres caseros.

Observaciones: Dispone de terraza.

Matienzo de Ruesga Casa Germán

Dirección: Barrio la secada 167, Matienzo de Ruesga.

Teléfono: 942 619 818.

Propietaria y cocinera: Ana María Calleja Gómez.

Especialidades: Comida casera y ricas rabas. Matanza en temporada, cocido montañés, alubias rojas de Guriezo, cabrito al horno del alto Asón, chuletas, entrecot. Postres caseros.

Bustablado (Arredondo) Los Machucos

Dirección: C/ La Iglesia 14, Bustablado (Arredondo).

Teléfonos: 942 678 072 y 699 609 022.

Cierre: Martes.

Propietaria: Lorena Martínez.

Especialidades: Cabrito asado, cocido montañés, caricos, chuleta de novilla, perrechicos, postres caseros. Opción de menú fin de semana y festivos por 25€ y Especial Cabrito asado del Asón por 40€.

Bádames (Voto) Romy Casa de Comidas

Dirección: Bº Asón 26, Soba.

Teléfono: 942 678 066.

Día de cierre: Ninguno.

Propietarios: José Antonio Cobo y Margarita Fernández.

Cocinera: Margarita Fernández. Especialidades: Alubias rojas y cocido montañés, croquetas caseras, cabrito al horno, ternera de la zona, chuleta, solomillo, matanza: Chorizo con huevos camperos del Asón, torreznos, setas de temporada (perrechicos). Postres caseros.

Observaciones: Nueva terraza cubierta, inmejorables vistas.

Carasa (Voto) Pico Velasco

Dirección: B° Angustina, Carasa (Voto).

Teléfono: 842 841 111.

Día de cierre: En verano domingo noche y lunes.

Dirección y chef: Ignacio Solana.

Especialidades: Desde esta localización, Nacho Solana desarrolla una cocina que comparte estilo y conceptos con el restaurante Solana pero se despliega con una personalidad propia. Su propuesta, creativa y contemporánea, tiene una base tradicional y pone el foco en el producto de proximidad y de temporada. Oferta dos menús degustación: Albiar y Sincio.

Soba Restaurante Coventosa

Dirección: Bº Asón 26, Soba.

Teléfono: 942 678 066.

Día de cierre: Ninguno.

Propietarios: José Antonio Cobo y Margarita Fernández.

Cocinera: Margarita Fernández.

Especialidades: Alubias rojas y cocido montañés, croquetas caseras, cabrito al horno, ternera de la zona, chuleta, solomillo, matanza: Chorizo con huevos camperos del Asón, torreznos, setas de temporada (perrechicos). Postres caseros.

Observaciones: Nueva terraza cubierta, inmejorables vistas.

Ojébar (Rasines) La Posada de Ojébar

Dirección: Bº El Solar 10, Ojébar (Rasines).

Teléfonos: 942 636 977 y 688 835 862.

Especialidades: Platos tradicionales de la zona y productos de la huerta Km0: pimientos verdes y tomates. Menús personalizados para ocasiones especiales y carta.

Observaciones: Disponen de 15 habitaciones y 7 apartamentos equipados con todo tipo de comodidades, piscina climatizada (sólo para clientes) y parking. Enclave inigualable en un entorno en el que se respira descanso, con vistas espectaculares desde la terraza acristalada.

Ampuero Solana

Dirección: La Bien Aparecida 11, Ampuero.

Teléfono: 942 676 718.

Día de cierre: Lunes.

Propietario: Familia Solana.

Cocinero: Nacho Solana.

Especialidades: Emblema de la gastronomía cántabra, este establecimiento capitaneado por el chef Nacho Solana propone una cocina que sabe encontrar el equilibrio entre la tradición y la creatividad, siempre con la mirada puesta en las materias primas y los productos que mejor definen la identidad cántabra en cada temporada. Su restaurante gastronómico tiene actualmente dos menús degustación: Breñas, de 13 pases; y Sotombo, con 17 platos. Junto a ellos, el comensal también tiene la opción de comer a la carta, donde no faltan, entre otros clásicos, sus premiadas croquetas de jamón Joselito. Igualmente, el local dispone de una oferta más distendida en la zona del bar con una completa carta de picoteo.