'Aireado', Raquel Diego y Enrique Ponce, un sabroso trío

'Aireado', Raquel Diego y Enrique Ponce, resultó la noche del martes el trío triunfador del concurso 'Toro Sabroso', que se celebró en las instalaciones del restaurante Maremondo, donde también, al finalizar la cata, se celebró una fiesta en la que participaron profesionales del sector, aficionados, representantes de varias peñas taurinas de la región y un nutrido grupo de periodistas. No faltó a la cita la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, a la que los organizadores del evento -Javier Hernández de Sande y Cristina Solar- mostraron su agradecimiento con la entrega de una distinción.

El concurso, en su decimotercera edición, comenzó a las 20.00 horas con la cata de cinco solomillos, cocinados tan solo en una sartén con aceite y sal, y que pertenecían a otras tantas reses lidiadas durante la Feria de Santiago 2018. Unas piezas que se congelaron nada más terminar el ciclo de corridas por la Carnicería Julio, correspondientes a los hierros de La Quinta, Miranda y Moreno, Garcigrande y Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez y Jandilla. Raquel Diego, del restaurante Emma (Suances); José Rábago, de Vermutería Solórzano (Santander); Miguel Saez, del Nuevo Molino (Puente Arce); Álvaro Velasco, del Antídoto (Laredo) y Rodrigo Osorio, de Días Desur (Santander), fueron los encargados de elaborar los medallones que después probó el jurado, compuesto por doce personas.

Galería. La cocinera del solomillo ganador, en plena preparación. / Daniel Pedriza

Como en ediciones anteriores se tuvo que evaluar la blandura de la carne, su jugosidad, el aspecto general, el cocinado y, por supuesto, su sabor. Una vez realizado el recuento, el solomillo vencedor fue el del toro 'Aireado', de la ganadería Garcigrande, de Salamanca, que estoqueó Enrique Ponce el 26 de julio de 2018. Se había encargado de su preparación Raquel Diego, una joven cocinera ganadora de Chef Cantabria en 2018 y que trabaja en el restaurante Emma.

Tras conocerse el resultado del concurso, se sirvió un vino español en el que no faltó un sabroso estofado de toro de lidia.

La carne del toro de Garcigrande tomaba pues el relevo de la divisa de Luis Algarra, vencedora de la pasada edición. Su propietario, metido de lleno estos días en la temporada taurina, no pudo asistir a la cita para recoger el premio.

Una agradable experiencia

Los cinco cocineros participantes en esta nueva edición del 'Toro Sabroso' calificaron la experiencia como «muy agradable» y destacaron el ambiente de camaradería que habían tenido durante la preparación de los solomillos.

La vencedora, Raquel Diego, señaló, que «la participación en el concurso ha sido muy gratificante. Era un reto difícil pero ha sido muy bueno trabajar con gente tan maja». En cuanto a la carne del toro de lidia afirmó que «no estoy acostumbrada a ella pero me parece que tiene un sabor muy fuerte. A la hora de cocinar me parece distinta al resto, tiene más sabor».

José Rábago, de Vermutería Solórzano, que ya había participado en el concurso anteriormente, aseguró que «ha sido muy divertido, estás rodeado de amigos. La carne de toro me llama la atención a pesar de que no la he trabajado. Se nota la diferencia a la hora de cocinar y sobre todo se nota mucho su tamaño, más pequeño que el resto de los solomillos».

Miguel Sáez, del Nuevo Molino de Puente Arce, Maître Cantabria 2019, aseguró que «es un lujo poder trabajar con un producto tan especial y hay que darle más 'bola' a este tipo de carne. En cuanto al solomillo, me esperaba encontrarlo más grande».

El chef del restaurante Antídoto, de Laredo, Álvaro Velasco, participaba también por primera vez en el concurso y según dijo «es también la primera vez que cocino este tipo de carne, y tiene muy buena pinta. El solomillo que nosotros preparamos es del de aquí».

Finalmente, Rodrigo Osorio (Días Desur), afirmó que «ha sido divertido e interesante, una iniciativa curiosa para catar un alimento muy poco consumido. Es importante que se hayan implicado varias organizaciones para celebrar un evento sin ánimo de lucro». En cuanto a la carne, dijo que «me ha parecido muy buena, no me la imaginaba así».