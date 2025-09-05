El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este cóctel era uno de los preferidos por Charlot, de ahí que lleve su nombre. DM
Cócteles

La bebida que se creó para homenajear al irrepetible Charlie Chaplin

El origen de este combinado podría estar en el famoso bar del hotel Walford Astoria de Nueva York

Paco Lorente

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:25

Resulta obvio que este combinado se creó como homenaje al gran actor de la época del cine mudo Charlie Chaplin, más conocido como Charlot. Este actor pretendía cambiar las reglas de la industria cinematográfica, dando más protagonismo a los actores, incluso en la dirección de las películas, también fue uno de los impulsores del cine sonoro a comienzos de la década de los años 20 al 30.

Este cóctel tiene un elemento diferenciador, la endrina con la que se hace esta ginebra. Su origen sigue siendo bastante confuso y apenas hay recetas del mismo, aunque hay quien asegura que este combinado nació en el famoso bar del hotel Walford Astoria de Nueva York. Chaplin, en una entrevista antes de la llamada «Ley Seca», ya se refirió a este cóctel como uno de sus preferidos por su sabor dulzón y lo raro que era encontrar esta ginebra en los Estados Unidos.

Ingredientes

  • Gin Gordons Sloe.

  • Brandy Apricot.

  • Zumo de lima.

Elaboración

  1. 1

    En una coctelera se vierten 20 ml. de ginebra Gordons Sloe, 20 ml. de zumo de lima y otros 20 ml. de Apricot Brandy. Se agita bien y se cuela para que no queden restos de la pulpa de lima. Se adorna con un twist de lima.

