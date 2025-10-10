¡Brindemos por Carlos del Portillo!

José Luis Pérez Santander Viernes, 10 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

El Gran Casino del Sardinero volverá a convertirse el martes 14 de octubre en el escenario del 13º Encuentro de Amigos de Ánfora. Una jornada en torno al vino organizada por la empresa Ánfora, vinos y productos selectos, que se ha consolidado como una de las citas más esperadas por sumilleres, hosteleros y distribuidores de Cantabria.

El encuentro servirá también para brindar por Carlos, alma mater de Ánfora y responsable de reunir, año tras año, una selección de vinos que reflejan diversidad, calidad y compromiso con la cultura enológica. Carlos perdió la vida el 10 de diciembre del pasado año en un desgraciado accidente, pero el testigo de Ánfora se mantiene en las manos de su hermano Juan del Portillo, que ha querido mantener esta iniciativa, homenajear a un apasionado de su trabajo y del vino y de un profesional muy respetado y querido en el sector.

El encuentro, que se desarrollará en horario de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, reunirá a un destacado grupo de bodegas procedentes de las principales denominaciones de origen españolas (Ribera del Duero, Rioja, Rías Baixas, Rueda, Jumilla o Ribeiro, entre otras), junto a algunas firmas internacionales.

Entre los participantes figuran: Aceite Canalla (Jaén), Dr Mush (bebida energética natural), Álvaro Palacios (Bierzo), Eukeni (Chacolí), Saltamontes (Cigales), Raventós (Conca del Riu Anoia), Llopart (Corpinnat), Louis Perdrier (Francia), Bruma (Jumilla), Pérez Barquero (Montilla-Moriles), Regajal (Madrid), Aliberti (Moscato), Toso (Moscato d'Asti), C. de Monjardín (Navarra), Blanquito (Rías Baixas), Adegas Tollodouro (Rías Baixas), Erial (Ribera del Duero), Figuero (Ribera del Duero), Sei Solo (Ribera del Duero), Regina Viarum (Ribeira Sacra), Coto de Gomariz (Ribeiro), Juan Carlos Sancha (Rioja), Terra Vella (Rioja), Gran Blanco (Rueda), Martivilli (Rueda), Perseo (Rueda), Pita (Rueda), Dominio de la Vega (Utiel-Requena), Finca Elez (Vino de Pago), Louro (Valdeorras), Pérez Baquero (Vermú) y Grupo Vila.