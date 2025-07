Burbujas de sororidad, oda achampanada

Guillermo Balbona Santander Lunes, 28 de julio 2025, 15:59 Comenta Compartir

La historia real de la marca de champán de lujo Veuve Clicquot, a finales del siglo XVIII, es la burbuja que vertebra un filme de época entre lo pionero, la sororidad y el empoderamiento. Viñedos, promesas, amores frustrados, el sueño personal y lo vitícola entre desafíos a lo convencional. «Madame Clicquot, la gran dama del champagne», cuidadosa en la estética, irregular en el aroma de su ritmo, ha recalado ahora en Movistar+. Un retrato de la viuda Barbe-Nicol Clicquot que asume riendas del negocio familiar, enfrentada a lo establecido y a lo patriarcal, a un orden no escrito, que se mueve entre elixires, odas al champán y nostalgia del gran amor frustrado.

«Madame Clicqout. La gran dama del champagne» es una película dirigida por Thomas Napper (2023), de 89 minutos de duración e interpretada por Haley Bennett, Tom Sturridge y Sam Riley en los papeles principales

Son muchas las películas y documentales que invitan a una inmersión en viñedos y bodegas, a través de secretos y viajes. Un clásico es «Mondovino» o «Un año en Champagne». Pero también «A year in Burgundy», que sigue las cuatro estaciones del año en Borgoña o, más cercano, «Jerez & El Misterio del Palo Cortao» que desvela los misterios de una de las variaciones más celebradas del vino de Jerez. «Eomm» y «Sour Grapes» completan la lista más esencial. En cine «Entre Copas» (Sideways) y «Un Buen Año» y «Bottle Shock» son exponentes de dramas, descubrimientos, hechos históricos y enredos románticos con el vino como brindis cinematográfico. En lo que se refiere a la cinta de Thomas Napper se combinan varios géneros pero está marcada por su corrección política y escasa energía dramática. Hay aspectos que se entrelazan con el retrato de la mujer pionera en el sector: Su desafío a las leyes napoleónicas de la época que impedían que una mujer fuera dueña de un negocio, a la prohibición de exportar champán en medio de las guerras, las crisis y vaivenes económicas. Exceso de voz en off y encadenados entre épocas no siempre bien resueltos. La epopeya colisiona con el drama romántico de fondo y la poética choca con la imagen edulcorada de los problemas. Más chispeante que fascinante.