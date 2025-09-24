El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

No reemplaza tratamientos médicos, pero es un complemento natural.
La Barista ¿Cómo quieres el café?

Café y cafeína contra la alopecia

¿Mito o tratamiento prometedor?

Karen Quiroga

Karen Quiroga

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:27

Durante años, el café ha sido venerado por su aroma y su capacidad para espabilarnos cada mañana. Sin embargo, siempre he observado que muchos champúes contienen cafeína e investigando he encontrado que recientes investigaciones han arrojado una nueva luz sobre uno de sus componentes principales: la cafeína, que podría ser un aliado inesperado en la lucha contra la alopecia.

Según estudios publicados en revistas dermatológicas como «International Journal of Dermatology» y «British Journal of Dermatology», la cafeína estimula el crecimiento del folículo piloso al contrarrestar los efectos negativos de la dihidrotestosterona (DHT), la hormona responsable de la calvicie androgénica, especialmente en hombres. Además, mejora la microcirculación en el cuero cabelludo, promoviendo una mayor absorción de nutrientes.

¿Mito o verdad? Aunque no se trata de una cura milagrosa, sí se considera un coadyuvante eficaz. En tratamientos tópicos –como champús o lociones con cafeína– se han observado mejoras en la densidad capilar y una ralentización de la caída del cabello. Eso sí, el uso oral de la cafeína (como en el café) no tiene el mismo impacto directo, pero sí puede contribuir al bienestar general del cuero cabelludo gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Receta casera: tónico capilar de café. Ingredientes

  • 2 cucharadas de café molido (100% arábica, sin azúcar ni saborizantes)

  • 1 taza de agua.

  • Atomizador vacío.

Preparación

  • Hierve el agua y agrega el café molido.

  • Deja reposar 15 minutos y cuela.

  • Vierte el líquido en el atomizador.

Modo de uso

  1. 1

    Rocía el tónico sobre el cuero cabelludo limpio, masajea suavemente y deja actuar por 20 minutos antes de enjuagar. Repite 3 veces por semana.

Conclusión

El café no solo despierta tus sentidos, también podría estar despertando tus folículos capilares. Aunque no reemplaza tratamientos médicos, puede ser un excelente complemento natural.

