La Cartería, el sabor sereno de un restaurante asentado En la carta reafirma su identidad con platos de cuchara, estacionalidad y una fórmula culinaria que combina tradición y creatividad medida

Quique Pérez Malagón en los fogones y Noelia Sánchez en la sala, son el alma de este restaurante.

José Luis Pérez Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:00

Instalado en pleno Camino Real de Cartes, La Cartería se ha convertido en uno de los comedores gastronómicos más personales de la cocina actual en la región. Desde su apertura, ahora hace ya siete años, el proyecto que lideran Quique Pérez Malagón en los fogones y Noelia Sánchez en la sala ha encontrado una línea propia: una cocina de raíces tradicionales, sincera, muy pegada al producto estacional, pero vista con técnica contemporánea y apuntes creativos que nunca desdibujan la esencia de cada receta. El restaurante atraviesa –como reconoce el propio chef– un momento de estabilidad, con el proyecto asentado y una clientela fiel que acude sabiendo que siempre encontrará temporada, mimo y honestidad culinaria.

Esa filosofía se materializa en una carta corta, diseñada para trabajar con producto fresco y permitir la entrada constante de platos fuera de carta: maganos, setas, trufa, alcachofa o cualquier género que marque el calendario. Y también en sus dos menús: el Tradición, por 33 €, y el Degustación, de mayor recorrido, que asciende a 75 €. En esta visita optamos por el primero, una propuesta equilibrada que resume a la perfección el estilo de la casa.

En la imagen superior, ventresca de bonito y pulpo. A la izquierda, pochas con magano y langostino. Y, a la derecha, queso, pan y miel

El pase comienza con un aperitivo y dos entrantes, en nuestro caso protagonizados por elaboraciones que refuerzan la identidad cántabra del restaurante:mantequilla de anchoa de elaboración propia acompañada de aceite arbequina; tomate de Cantabria sobre salmorejo;y unas espléndidas as pochas con maganos y langostinos, una receta que Enrique señala sin dudar como su plato más representativo. La combinación funciona con una armonía impecable: la melosidad de la legumbre, el sabor profundo del magano de temporada y el toque marítimo del langostino conforman un guiso elegante y sabroso, de esos que explican por sí solos la filosofía del local. No es casualidad que este tipo de elaboraciones diese al restaurante reconocimientos como el primer premio de la Ruta de los Pucheros de Cantabria.

El menú completa su recorrido con un pescado ( ventresca de bonito y pulpo, muy bien de punto y elegante presentación); una carne (carrillera de vaca estofada al vino tinto y pimiento); y un postre (queso en crema, pan dulce y miel, sencillo pero inolvidable). Todo con presentaciones cuidadas y una factura técnica precisa. A ello se suma la atención en sala de Noelia, cercana y profesional, y una bodega con unas 180 referencias, que permite maridajes.

La Cartería se consolida con solidez y avanza mirando al futuro con el estímulo de seguir una línea que gusta.

Cartes La Cartería

Dirección: C/ Camino Real 49. Cartes.

Teléfono: 942 55 03 63.

Propietarios: Enrique Pérez Malagón (chef)y Noelia Sánchez (sala).

Inaugurado: 27 noviembre 2018.

Estilo de cocina: De raíces tradicionales pero con toques contemporáneos y creativos.

Precio medio a la carta: 45-55 euros.

Menú tradición: 33 euros.

Menú degustación: 75 €.

Capacidad: 25 comensales.

Terraza: Sí.

Horario: Funciona solo como restaurante en servicio de almuerzos y cenas, en este caso noches de viernes y sábado, salvo reserva de grupo.

Cierra: Miércoles.

Bodega: Unas 180 referencias.