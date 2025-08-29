Casa Luisa, una carta tradicional para todos los gustos

El panorama gastronómico del turístico pueblo de Liérganes se refresca ya que desde el pasado mes de julio, en el local donde durante años estuvo ... el restaurante La Juguetería, ahora está Casa Luisa. Al frente del mismo está Belén Cañas, con experiencia previa en establecimientos de hostelería en Santander y con la ilusión de compartir como su clientela «una cocina tradicional, clásica, para cualquier tipo de perfil, y en la que tiene mucho peso el producto local y de proximidad».

Con apenas un mes de andadura y a la espera de realizar los últimos ajustes para cuando termine la vorágine del verano, Casa Luisa apunta su estilo a partir de una carta variada y con muchas opciones para compartir.

De entrada están los aperitivos, entre los que destacan la gilda, las anchoas, el gazpacho, las rabas de calamar, las croquetas de jamón y de cocido, las patatas bravas, los mejillones Casa Luisa con una salsa ligeramente picante, la ensaladilla rusa y una tabla de pudings (merluza, bonito y puerros). Además hay cecina de tudanca y una tabla de embutidos ibéricos. Los quesos de Cantabria son uno de los puntos fuertes de la casa, con referencias de La Pasiega de Peña Pelada, La Jarradilla, Granja La Sierra, Casa Campo y La Lleldiría.

Antes de entrar en los platos principales hay que destacar el éxito de la ensalada de tomate de Cantabria. Luego el abanico de opciones pasa por unas verduras a la parrilla, el Divirín al horno, los huevos fritos con pisto, el bacalao con pimientos y pistachos, el rape rebozado, las albóndigas caseras, las carrilleras de cerdo, el entrecot, los callos y la hamburguesa casera. Y luego hay «fuera de carta» como en este caso la ventresca de bonito.

Aunque no tienen menú del día sí cuentan con guiso del día, habitualmente de cuchara (cocido, alubias, marmita...).

Liérganes Restaurante Casa Luisa

Dirección: Camino Real nº 23. Liérganes.

Teléfono: 942 528600.

Propietaria: Belén Cañas.

Inaugurado: 20 de julio de 2025 (antes La Juguetería).

Cocina: Paqui y equipo.

Sala: Belén Cañas y equipo.

Estilo de cocina: Tradicional.

Precio medio: 25 euros.

Menú diario: No.

Guiso del día: 11,50 euros.

Capacidad: 40 plazas en comedor y 16 en zona de barra.

Terraza: 30 plazas.

Horario: De 11 a 23 horas.

Cierra: Miércoles.

Aparcamiento: Sí, a 100 metros.