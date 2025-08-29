El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mejillones de la casa. DM
Cantabria en la Mesa

Casa Luisa, una carta tradicional para todos los gustos

Belén Cañas dirige este negocio en Liérganes, ubicado donde estuvo La Juguetería, desde julio

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:37

El panorama gastronómico del turístico pueblo de Liérganes se refresca ya que desde el pasado mes de julio, en el local donde durante años estuvo ... el restaurante La Juguetería, ahora está Casa Luisa. Al frente del mismo está Belén Cañas, con experiencia previa en establecimientos de hostelería en Santander y con la ilusión de compartir como su clientela «una cocina tradicional, clásica, para cualquier tipo de perfil, y en la que tiene mucho peso el producto local y de proximidad».

