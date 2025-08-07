El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tote di Francesco Pineda y Gabriela Sandoval están al frente de este negocio desde el 1 de abril. DM
Cantabria en la Mesa

La Casona. Una terraza espectacular..., con restaurante

El restaurante de la semana ·

Una buena relación precio calidad,como se refleja en el menú y en las especialidades

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:24

La Casona de Gajano, a pesar de su poco recorrido en el tiempo –su actual propietario está al frente del negocio desde el 1 de ... abril– ya es tan famosa por su terraza y jardín –ideal para dejar a los niños jugar sin peligros– como por su restaurante, sin que esto haga desmerecer una propuesta culinaria que destaca por su buena relación precio-calidad, como se pone de relieve de lunes a viernes con el menú del día a un precio de 15 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3

    La luminosa historia del Rayo Verde
  4. 4

    El Racing compite por Vilarrasa
  5. 5 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  6. 6 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»
  9. 9

    La venta de viviendas se dispara en Cantabria un 41,7% en junio, el mayor crecimiento de todo el país
  10. 10

    Comillas tira la toalla con Fuente Real y busca alternativas para no perder el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Casona. Una terraza espectacular..., con restaurante

La Casona. Una terraza espectacular..., con restaurante