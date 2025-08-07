La Casona. Una terraza espectacular..., con restaurante

La Casona de Gajano, a pesar de su poco recorrido en el tiempo –su actual propietario está al frente del negocio desde el 1 de ... abril– ya es tan famosa por su terraza y jardín –ideal para dejar a los niños jugar sin peligros– como por su restaurante, sin que esto haga desmerecer una propuesta culinaria que destaca por su buena relación precio-calidad, como se pone de relieve de lunes a viernes con el menú del día a un precio de 15 euros.

Cuando Tote, así se le conoce en el sector aunque su nombre completo es José María di Francesco Pineda (Bembibre 1989), tomó la decisión que adquirir este establecimiento, donde había trabajado anteriormente, tenía tan clara la orientación que le quería dar como las posibilidades que tienen las instalaciones, especialmente la agradable terraza y el extenso jardín con zonas de juegos para los pequeños de un cliente con un perfil familiar.

Tote es un profesional con una dilatada trayectoria en la hostelería –12 años en la alta cocina en diferentes restaurantes de primer nivel tanto en Cantabria como en el resto de España–. La experiencia le ha permitido adaptarse a este formato, donde lo que no tiene reverso es una cuidada atención al cliente que practica con talante y talento.

Reconoce que fue una decisión emocional después de tiempo buscando un sitio donde todo cuadrara al cien por cien. Y su proyecto mira al futuro sin vuelta atrás. Rápidamente ha conseguido una red de proveedores que le suministran, en la medida de lo posible, producto local de calidad con el que desde la cocina se desarrolla una cocina tradicional, sin florituras, con platos caseros y clásicos de los que gustan por unanimidad.

Ensaladilla rusa. Tartar de bonido con aguacate. Bacalao con tomate. Perrito de chistorra. Tarta de queso.

Del menú a la carta

El menú es un punto fuerte de la casa, una propuesta que abre puertas, que no asusta a nadie. Y que, a la postre, conquista. El día de la visita había de primero, cocido montañés –siempre hay cuchara–, ensalada de yogurt, pepino y langostinos y ensalada de pasta; y de segundo, chuleta de cerdo, merluza en salsa marinera y salchichas al vino blanco.

Luego está la carta, con precios igualmente equilibrados. Tiene fuerza el capítulo de entrantes, con las anchoas de Catalina, las gildas, los mejillones en escabeche, las patatas, las rabas, las croquetas, los torreznos de Soria, los huevos fritos con chistorra o papada, unos callos con las tres «p» –pequeños, pegajosos y picantes–, y el tataki de bonito con una crema de aguacate.

Además, a estas especialidades hay que sumar las ensaladas y la ensaladilla, así como las raciones de ibéricos, de cecina y quesos de Cantabria.

Como aperitivo o como plato a cualquier hora apetecen los bocadillos, como el perrito de chistorra del Bierzo con plan brioche de La Gallofa; el bikini tostado de jamón y queso o el mollete de solomillo y roquefort.

Arroces, pescado y carne

Habrá que volver para probar los arroces, que el maitre recomienda. Entre tanto cabe citar que las carnes se preparan a la parrilla y en kamado. Entrecot, solomillo, costilla son algunas opciones junto a las albóndigas o las carrilleras. En el caso de los pescados, se preparan a la plancha, al horno y a la sal, según la pieza del día. Ahora mandan el bonito y los chipirones con ali oli.

En el capítulo de dulces, el abanico de opciones pasa por el queso fresco con membrillo, la tarta de queso al horno, el sobao pasiego con helado, los helados artesanos o el postre del día, todo ello antes de un café de Dromedario en la terraza. Plan ideal.

Gajano (Marina de Cudeyo) Restaurante La Casona

Dirección: Barrio Presmanes nº 95. Gajano (Marina de Cudeyo).

Teléfono: 942 059 158 y 669 571 959.

Propietario: 'Tote', José María di Francesco Pineda.

Inaugurado: 1 de abril de 2025.

Jefe de cocina: Gabriela Sandoval.

Jefe de sala: Tote.

Estilo de cocina: Tradicional, clásico.

Precio medio de la carta: Entre 20-25 euros.

Menú diario: 15 euros, de lunes a viernes.

Menús para grupos: Adecuados al cliente con unos precios aproximados de 25, 35 y 50 euros (siempre a partir de diez comensales y concertado con anterioridad).

Capacidad: 130 comensales en dos espacios en el interior.

Terraza: Unas cien plazas en varios ámbitos, uno más privado para 30 personas.

Horario: De 11.30 h. a fin de cenas.

Cierra: En temporada alta, no.

Bodega: Unas 60 referencias.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí, propio.