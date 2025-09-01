El Cenador del Capitán y el vino de Picos de Cabariezo

El pintor es el autor de la etiqueta de la edición limitada para este restaurante del centro de Potes

Adrián Ssegura, el cuadro que es el punto de partida de la etiqueta y Wences Rodríguez.

Una nueva etiqueta con diseño artístico del pintor extremeño Adrián Ssegura ilustra la edición limitada del vino que se puede ya degustar en el restaurante El Cenador del Capitán, de Potes, regentado por el empresario lebaniego Wences Rodríguez, quien tuvo la idea, hace ahora 11 años, en colaboración con los responsables de la bodega Picos de Cabariezo, de la localidad de Cabariezo (Cabezón de Liébana).

La presentación de la botella con el diseño de este año tuvo lugar en el interior de la bodega Picos de Cabariezo, asistiendo Wences Rodríguez, Javier Blanco, uno de los socios de la bodega, y el pintor Adrián Ssegura, que también mostró el cuadro que ha inspirado la nueva etiqueta.

Wenceslao Rodríguez confirmó en el acto que al igual que en ediciones anteriores «se han elaborado 2.000 botellas de vino, con sus correspondiente etiqueta del diseño de este año, que los clientes podrán degustar en el restaurante El Cenador del Capitán, de la villa lebaniega».

Por su parte, Javier Blanco, mostró su satisfacción «por contribuir un año más con nuestro vino a este importante y singular proyecto».

Finalmente, el autor de la etiqueta, el pintor Adrián Ssegura, manifestó que «conocí Potes hace dos años mientras pintaba un mural en Molino de Tejada (Valderredible) y Wences me propuso hacer la etiqueta de este año. Me pareció una idea estupenda y novedosa para mí y pinté una parra, que es lo que puede tener mayor relación con el vino. Tengo que reconocer que ya había probado el vino de esta bodega y me gusta mucho, por lo que para mí como artista ha sido una experiencia preciosa».

Desde el año 2014 en que se inició esta colaboración, los encargados del diseño de la etiqueta de las botellas han sido Fernando Mastreta, Enrique Herreros, Roberto Orallo, Wences Rodríguez, Jesús Higuera, Lola Cobo, Marta Cabo, Clarisa Parlato, Cuqui Higuera, José Cobo y Adrián Ssegura.