Cocina casera, quesada para recordar y bodega en Molino de Vejorís

El Molino de Vejorís es uno de esos restaurantes donde, más allá de una esmerada cocina tradicional, el cliente puede vivir una experiencia y alimentar ... sus conocimientos, porque Pedro Mazorra, su propietario, reúne la condición de buen anfitrión con el afán por compartir los tesoros que mantiene en una singular bodega en la que viejas barricas conservan en óptimas condiciones mistela, tostadillo de Liébana, vermut, blanco Noé, blanco de solera y moscatel, además de viejos brandys y algún que otro destilado...

Junto al parque de Alceda y a orillas del río Pas que dio sentido a esta construcción del siglo XVII se encuentra este Molino de Vejorís, donde se molía el maíz. Por las tardes, en tiempos inmemoriales, aquí se reunían las gentes del valle, que llegaban con la intención de moler el cereal, de hacer algún intercambio..., y también, por qué no, de merendar y de cantar algunas estrofas tradicionales. Además de la obra de ingeniería, el conjunto arquitectónico conserva un espacio que hace algún tiempo funcionó como discoteca; hoy, Pedro lo dedica a exposiciones de artistas plásticos y a pequeños eventos.

Pedro, natural de Tezanos, está al frente de este negocio desde hace 28 años y, aunque hace años lo tuvo alquilado, ahora atraviesa su mejor momento y para ello cuenta con el apoyo de su joven hija, Claudia, y de una cocinera como Basi Gómez, de Vega de Pas, con experiencia en la cocina casera y con una mano para hacen una quesada poco hecha que no deja indiferente a nadie.

Menú y carta

El restaurante cuenta con diferentes espacios para poder disfrutar con el menú diario o con la carta, siempre con unos precios comedidos.

El menú, un día de esta semana, daba la opción de elegir entre cocido montañés, sopa de cocido, puding variado y pisto de verduras, de primera; entre entrecot, filete, albóndigas caseras, callos de la casa, lomo a la plancha, calabacín rebozado o merluza en salsa, de segundo; y entre quesada, arroz con leche, flan de queso o tarta de queso al horno, de postre. El menú tiene un precio de 16 euros.

Además, en la carta hay clásicos de la cocina doméstica como las rabas, las croquetas, las gambas al ajillo, las alubias rojas con matanza, además de raciones de queso picón, embutido ibérico variado, anchoas de Santoña, ventresca con pimientos, espárragos, alcachofas con jamón, pisto de verduras, puding de espárragos y champiñones o ensalada mixta.

En cuanto a platos principales, sin entrar en la parrilla, hay albóndigas caseras, lomo con patatas, filete, merluza a la marinera o a la romana, huevos fritos con patatas o con jamón/chorizo.

A la parrilla

En temporada alta, uno de los puntos fuertes de esta casa es la parrilla, ubicada en el exterior, dentro de una terraza con vistas al jardín. Por aquí pasan algunas especialidades como el costillar de cerdo ibérico, la entraña de ternera, el solomillo de ternera y el chuletón de vaca al peso (39 €/kg). Existe la tentadora opción de decantarse por una parrillada con selección de ternera, cerdo y embutido para dos personas a un precio de 48 euros. Consta de chorizo criollo, morcilla, salchicha, panceta, costilla de cerdo, entraña de ternera y muslo de pollo.

En definitiva, una escapada para anotar en la libreta.

Vejorís (Santiurde de Toranzo) El Molino de Vejorís

Dirección: Barrio de la Panediza nº 82. Vejorís (Santiurde de Toranzo).Junto al parque de Alceda y a orillas del río Pas.

Teléfono: 689 751099.

Propietarios: Pedro Mazorra y su hija Claudia Mazorra

Inaugurado: Hace 28 años.

Jefa de cocina: Basi Gómez.

Sala: Claudia Mazorra, Nacho González, Cecilia Gómez y Elisa Mantecón.

Estilo de cocina: Tradicional.

Precio medio de la carta: Unos 23 euros.

Menú diario: 16 euros.

Capacidad: 35 comensales en comedor principal, un privado para 15 personas.

Terraza: Sí, con más de 30 plazas.

Horario: De 13.00 horas a fin del servicio de almuerzos. En temporada baja, da cenas los viernes y los sábados.

Cierra: Miércoles.

Bodega: Unas 50 referencias. Interesante bodega con licores y barricas antiguas

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí