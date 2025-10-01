La cocina griega se estrena en el centro de Santander

El gastrobar ofrece auténtico tapeo con el sello del restaurante Grecocina (Bilbao) y especialidades como la moussáka o el tzatzíki

Pikilía alifon. Trío de ensaladillas con berenjena ahumada (agiorítiki), yogur griego con pepino y eneldo (tzatzíki) y crema de queso feta con pimentón picante (tirokafterí), acompañadas con pan de pita para untar.

Alicia Del Castillo Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:51 Comenta Compartir

Santander se transforma y su escena gastronómica muestra ya un abanico de propuestas originales que despiertan la curiosidad de locales y visitantes. Entre tanta ebullición hostelera abrió sus puertas hace apenas un mes la primera cocina griega de la ciudad: YGriego.

Al cruzar la puerta, lo primero que envuelve es el aroma a orégano, eneldo y otras especias mediterráneas; y al paladar asoman el frescor del tomate, la potencia de la páprika (pimentón picante) o la nuez moscada y la canela en la bechamel. Una antesala que perfectamente nos puede transportar hasta una taberna del pintoresco barrio de Plaka, en el centro de Atenas.

En este gastrobar la propuesta se centra en pequeños entrantes griegos, 'meze', que conforman una carta estrecha para degustar una cocina mediterránea altamente influenciada por la turca. Y es que la herencia otomana ha sido fundamental para la cocina griega más contemporánea, que integró ingredientes como el yogur y las especias orientales, y adaptó platos como la moussáka, el tzatzíki o el puré de berenjena.

La carta está pensada para compartir, probar y mezclar sabores. Algunas de las apetecibles propuestas que Ygriego ofrece al público santanderino son: 'saláta griega' con tomates de colores, feta y dáko (pan seco tradicional de Creta); 'gávros marinátos' con ajo y perejil, boquerones sobre tosta de pan, hinojo y cebolla encurtida o 'pikilía alifón', tres ensaladillas cremosas de origen griego que incluyen berenjena, queso feta y yogur, servidas con pan de pita recién horneado para untar.

Gávros marinátos (boquerones marinados con ajo y perejil, acompañados de hinojo y cebolla encurtida); moussáka griega con patata, berenjena, carne picada y bechamel; y manitária yemista (champiñones gratinados rellenos de queso graviera, embutido syglino y mayo casera de trufa).

Los platos calientes sorprenden por sabor y autenticidad: la 'moussáka', con una boloñesa melosa entre capas de patata y berenjena, gratinada con una bechamel al más puro estilo griego; los 'soutzoukákia smyrnéika', albóndigas de un blend de carnes de ternera, cordero y cerdo, muy especiadas y bañadas salsa de tomate y yogur; o los 'manitária yemistá', champiñones horneados con queso graviera, embutido de cerdo ahumado y mayonesa de trufa. El toque dulce llega con el auténtico yogur griego que se acompaña con miel de flores, nueces y zanahoria marinada con citronela, un cierre ligero que mantiene la esencia.

Soutzoukákia smyrnéika (albóndigas especiadas con salsa de tomate, yogur y pan de pita); el auténtico yogur griego acompañado de miel de flores, nueces crujientes, zanahoria marinada en citronela y almendra cruda; Konstantinos Angelidis (Grecocina) y Daniel Cazón.

Detrás de YGriego están los propietarios de Grecocina (Bilbao), proyecto consolidado que aporta su experiencia y conocimiento de la cocina helena, desde la selección de ingredientes hasta la presentación de los platos. En Santander, una ciudad en plena transformación hostelera, uno de sus socios, Daniel Cazón, comenta que este gastrobar aporta «un acento fresco, diferente y absolutamente necesario». Como bien dice la carta: «Donde el picoteo tiene ritmo propio. Mezé, risas y sabor con acento griego. Aquí no hay reglas. Se empieza por lo que apetece y se acaba brindando. Mete pan, prueba, comparte, porque en Grecia... Compartir es vivir».

YGriego ofrece una decena de vinos que destacan por sus varietales autóctonos: «Nuestra idea es organizar alguna cata degustación para dar a conocer la gran diversidad de vinos que tiene Grecia e incorporar también desayunos griegos y alguna otra sorpresa».

Santander Ygriego Gastrobar

Dirección: Calle Marcelino Sanz de Sautuola 19.

Teléfono: 942 690 560.

Propietarios: Konstantinos Angelidis y Antonios Pantelias (Grecocina) y Daniel Cazón.

Apertura: Agosto 2025.

Jefe de cocina: Daniel Cazón.

Estilo de cocina: Tradicional griega.

Precio medio: 25 euros.

Capacidad: 35 comensales.

Terraza: Sí.

Cierra: Domingos y lunes.

Bodega: Una decena de vinos griegos.

Aparcamiento: Parking de Pombo y zona OLA.