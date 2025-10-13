Cocina montañesa con parrilla y fundamento en Bodega Montaña

El local de la calle San Fernando de Santander ha sido reformado respetando el sabor y la esencia de bodega clásica

La bienvenida de la carta de la nueva Bodega Montaña es -como suele decirse en estos casos- una declaración de intenciones. Este local inició el pasado mes de febrero una nueva etapa reivindicando lo que nunca debió perderse: el sabor de la cocina de bodega, el fuego lento y el cuchareo con fundamento.

La reapertura lleva la firma de la misma sociedad que agrupa otros dos establecimientos bien conocidos: El Sol y El Diluvio. Los tres comparten –con algunos matices– esa tortilla estilo Santander que Álvaro Capiruchipi heredó de la etapa de Pizza Jardín y que, con los años, ha ido puliendo hasta diferenciarse por completo de la que se servía en sus anteriores locales, los Bodi.

Ahora la tortilla no es el único reclamo. «Aquí hay fuego y una cocina clásica», resume. Basta con echar un primer vistazo a la carta: callos de ternera al estilo de Capiruchi, su padre; cocido montañés, fabada asturiana, croquetas, rabas, mejillones con la salsa de Dora, su madre; o torrezno a la parrilla -sensacional- con limón y pimienta, que se acompañó con uno de los tres complementos que se ofrecen en carta: ensalada de cogollos y cebolleta, pimientos asados al carbón o patatas fritas.

Los entrantes mantienen ese espíritu de taberna con guiños personales como la ensaladilla con picadillo de gambas al ajillo o un cogollo asado con salsa especial y queso de oveja rallado que es uno de los platos más pedidos y otro que merece la pena probar es la chistorra con salsa de yema o la morcilla de Belorado con crema de piquillos. Además, 'montañucos', pinchos entre pan a la brasa y su plato fetiche: la tortilluca. En formato individual y al momento.

Dirección: Calle San Fernando 28.

Propietarios: La tortilla de Santander SL.

Reapertura: Febrero 2025.

Jefe de cocina: Álvaro Capiruchipi Echevarría.

Sala: Mihaela Meica.

Estilo de cocina: Tradicional y parrilla. Desayunos hasta 12.30 h.

Precio medio: 25-30 euros.

Plato del día: 14,90 euros (con bebida, pan y postre).

Capacidad: Sobre 50 comensales.

Cierra: Domingos noche.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: OLA Floranes y Vargas, parking Somo y Numancia.