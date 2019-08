Un verano en la mesa Cocinas del mundo para viajar con el paladar desde Cantabria DM . Santander Jueves, 22 agosto 2019, 07:16

De Peking a México y de aquí a Milán, dando un salto por Perú. La lista de restaurante de Cantabria permite un recorrido gastronómico por buena parte del mundo. Cantabria en la Mesa te propone una primera ruta para perderse por los sabores rusos, peruanos e italianos, o la propuesta del oeste americano

Corbán Mesón La parra

Dirección: Avenida Virgen del Mar 10, Corbán, Santander.

Teléfono: 942 285 794.

Propietarios: Paulo Silva y Cirlene Silva Vieira.

Cocinera: Cirlene Silva Vieira.

Día de cierre: No cierra en verano.

Especialidades: Cocina brasileña con espectacular parrilla. Sabrosa picaña, feijoada y cochiñas. Otras especialidades típicas y pollos a la brasa, previo encargo 24 horas y espectaculares costillas a baja temperatura marcadas a la brasa...

Santander Pronto! Pizza

Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria 120, El Alisal (a 200 metros de LIDL). Santander.

Teléfono: 942 058 058. Día de cierre: Martes.

Especialidades: Calidad artesanal al mejor precio es su máxima. Y lo cumplen. Sencillamente pizzas muy ricas a un precio muy ajustado. Y además hechas con harina de alta calidad, masas de pizza con fermentación de 72 horas... Más de 25 pizzas clásicas de 30 cm. Otras especialidades: panzerotti, croquetas de pollo, supli, pan de ajo, patatas o pollo al horno... Todo también para llevar.

Santander Masamadre FunFood

Dirección: Calle La Marina 1(esquina c/ del Medio), Santander. Masamadre Take Out (Servicio a domicilio) en Alonso Ercilla 4.

Teléfono: 942 215 524; 942 648 044 y 679 304 096.

Propietario: Gregorio del Amo.

Día de cierre: No cierra.

Especialidades: Desayunos, comidas, cenas, pinchos, batidos, carta de cafés, tartas caseras... Hamburguesas gourmet, pizzas artesanas y pinchos. Tacos de cochinita o de ternera (en la foto) con mole y guacamole, los nachos con guacamole y queso, el pollo estilo Kentucky, sus tartas americanas, incluso un plato Thay. Y mucho más...

Sarón La Puebla Gastro MX

Dirección: Avenida de los Rosales 17, Sarón.

Reservas: 697 892 172.

Propietario y cocinero: Mario Gutiérrez Silva.

Día de cierre: Abierto todos los días en verano, excepto martes a medio día.

Especialidades: Amplia y esmerada carta con todo el sabor de México ya que elaboramos nuestras tortillas nixtamalizadas. Disponemos de menús regionales para conocer el México más desconocido y el auténtico sabor mexicano. «Utilizamos los productos de nuestra huerta para conseguir el verdadero sabor mejicano».

Santander Bistrô de Nikóla

Dirección: Calle Del Medio 17, Santander.

Teléfono: 942 096 538. Propietaria y cocinera: Anna Burdiukh.

Cocinero: Liubov Sova. Sala: Andrey Burdiukh y Dana Conde.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Primer restaurante de cocina Rusa en Cantabria. Destaca el auténtico caviar negro de Esturión; caviar rojo de Keta o Nerja; esturión fresco o ahumado y carpaccio de esturión ahumado. Usan esturion criado en España procedente de Teruel. Buenísimas sus auténticas ensaladillas Rusas 'Olivie' o 'Arenque bajo el abrigo'. Diez variedades de cervezas rusas y ucranianas hasta 8°. Postres caseros rusos y vodka ruso.

Observaciones: Menú diario de 12€. Menú fin de semana de 14€. Menú Español de 12€. Menú Ruso de 18€.

Santander Delicio

Dirección: General Dávila 276, Santander.

Teléfono: 674 240 523.

Propietarios: Laura Alonso & Karim Ban.

Cocinero: Karim Ban & Francy Sánchez.

Horario: De martes a jueves, de 10.00 a 22.00 h. Viernes de 10.00 a 23.00 h. Domingo, de 10.00 a 20.00 h. Lunes, cerrado.

Especialidades: Curry hindú, tajine marroquí, carne mechada, pastelón venezolano, pollo agridulce, hummus, falafel, lasaña 'mamma mia', arroz egipcio, brownie de chocolate belga... Platos caseros diarios, listos para llevar a cualquier hora en nuestros envases biodegradables. Servicio de catering para cumpleaños, eventos y empresas.

Santander Captain Chicken

Dirección: Vía cornelia 11, Santander.

Teléfono: 681 163 746 para reservas y pedidos a domicilio.

Propietaria: Amparo Anduquia Sánchez.

Cocinero: Jhon Hesner Hernández.

Horario: De 13.00 a 16.00 y 20.00 a 00.00 horas. Jueves cerrado.

Especialidades: Pollo frito América; arroz cantonés y burgers. Ambiente totalmente americano, de estilo retro y con rock N roll de fondo de los años 60 y 70.

Santander Ágave Azul

Dirección: Calle del sol 40, Santander.

Teléfono: 942 218 952.

Propietario: Carlos Moreno.

Cocinero: Miguel Corrales.

Horario: De 11.30 a 16.00 h y de 19.30 a 00.00 h.

Especialidades: Auténtica comida tradicional mexicana acompañada de salsas producto de nuestra huerta. Elaboración propia de tortillas de maíz.

Otras especialidades:Coctelería mexicana de autor con más de 100 referencias en tequilas y mezcales.

Santander La Mar Brava, 'ceviches bar'

Dirección: Calle Mies del Valle 3, Santander. Teléfono: 942 184 400

Propietarios: Familia Chumpitaz Mejia, Daniel y Laura.

Horario: De 12.00 a 17.30 y de 20-00 a 23.30, de martes a domingo.

Especialidades: La especialidad de la casa son los ceviches mixtos de pescado y mariscos, arroces con mariscos y arroces chaufas especiales.

Raciones de picoteo peruanos: tamales, humitas, yuquitas, mejillones y zamburiñas a la chalaca, chicharrón al horno, causas acevichadas... Entre otros. Los mejores cócteles peruanos con el licor bandera del Perú, el pisco y sus piscos sours. Todo esto es el alma de La Mar Brava, 'ceviches bar', una propuesta ligera, distinta, con escencia y raices peruanas hecho por peruanos, que aporta, sin duda, una propuesta más a la gastronomía del mundo en las calles de Fernando de los Ríos y Floranes en Santander. Consulte fechas sobre sus shows folclóricos.