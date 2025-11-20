¡Cómete el otoño!

Un recorrido gastronómico que invita a disfrutar de un variado menú construido con lo mejor de nuestra tierra y de nuestro mar Cantábrico

El otoño es una temporada que, en la mesa, se «viste» con productos de temporada con el color de nuestros montes.

Isabel González Casares Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:54 Comenta Compartir

El otoño ha irrumpido en el calendario presentándose con su «vestuario» completo. Un ropaje no solo cromático, sino también meteorológico –aunque las temperaturas se asemejen algunos días a una primavera temprana– y gastronómico, que es lo que nos ocupa. E intentar resumir lo que significa esta estación para esa cesta de la compra llena con producto de temporada es una misión compleja, por la riqueza de una lista en la que priman, como grandes «reinas», setas, calabazas, castañas, manzanas, granadas… Son días de cremas y sopas; de guisos y estofados (un buen cocido montañés o lebaniego, unos garbanzos o unas lentejas), de risottos y revueltos con setas.

Los restaurantes ya se están nutriendo de esa riqueza del buen producto de temporada, incluyendo en sus cartas platos tan típicos como imprescindibles y dedicando, en muchos casos, jornadas en las que se resalta una legumbre, una verdura, una carne o un pescado con los colores del otoño. Así que ¡dejémonos caer en la en la tentación!, en esa Cantabria, como delicia gastronómica que es, y que se sirve de las cualidades de su tierra y de su mar. Recurramos a ese producto que nos hace sentir en un ambiente de calidez y tradición en torno a una buena mesa.

Setas, calabazas, castañas y manzanas se complementan con carnes y pescados que reportan tradición y frescura

De norte a sur y de este a oeste, nuestra región adquiere esas tonalidades ocres tan en sintonía con su paisaje de mar y de tierra y todo invita a recorrerla para disfrutar de sus platos típicos. De los valles pasiegos, podemos degustar las setas y hongos como los níscalos, boletus y rebozuelos). O productos de caza (jabalí, corzo o venado), «goloseando» una quesada o el sobao pasiego. ¿Y podemos pasar por alto el cocido lebaniego? Icono de la gastronomía regional, servido con una deliciosa sopa y su compango. Para acompañar, un buen chupito de orujo, un queso de la zona o unas castañas asadas. Este periplo termina en el mar, que también traduce a su manera el otoño. La merluza y el rape, al horno o a la plancha, se convierten en favoritos en nuestras mesas, y se suman a esta propuesta como marisco principal, la langosta.

Contenido patrocinado Ruta gastronómica otoñal

Santander Taberna Santoña

Dirección: C/ José Ramón López Dóriga 3, bajo (junto a la plaza de Cañadío).

Teléfono: 942 220 011.

Días de cierre: Martes y domingo por la tarde.

Propietario: Borja Fernández Sainz.

Especialidades: Picoteo tradicional con gran calidad de producto y cerca de 60 referencias en carta. Conservas (anchoa, boquerón, bonito, ventresca...), croquetas caseras, rabas, bacalao rebozado, marisco fresco (percebes, navaja, mejillón, caracolillos...), ahumados, embutidos ibéricos de bellota, selección de quesos. Cañas «bien tiradas», vinos, vermut y terraza (ofertas de conservas para llevar). Desde la segunda quincena de noviembre, La Taberna Santoña se traslada a un nuevo local en Cañadío manteniendo la misma esencia pero ampliando su espacio y sumando una acogedora terraza.

Isla La Chata

Dirección: Barrio El Hoyo 3, Isla.

Teléfono: 942 679 372.

Días de cierre: Martes tarde noche.

Propietarios: Familia Sierra.

Cocineros: Estrella y Cristóbal Sierra.

Especialidades: Pescados de la costa, mariscos, arroces, chuletón a la piedra, cocido tradicional, bacalao con pimientos asados de Isla.

Observaciones: Menú diario y menú fin de semana. Dispone de terraza y comedor para 120 personas.

Santillana del Mar Casa Miguel

Dirección: C/ Del Río 2, Santillana del Mar.

Teléfono: 42 818 964.

Días de cierre: Miércoles noche y jueves completo.

Especialidades: Concurrida terraza-restaurante que destaca por sus generosas raciones, los cachopos (de cecina con queso de cabra y cebolla caramelizada; de setas y queso; de morcilla y cebolla caramelizada; de carne de tudanca con jamón serrano y queso) y las ensaladas. También son muy populares sus ocho variedades de hamburguesas de tudanca, los pinchos y la sidra.

Observaciones: Menú lunes a domingo por 23 €. Gran terraza.

Mogro Avrile

Dirección: C/Abra del Pas 1985, Mogro.

Teléfono: 942 517 480.

Días de cierre: Lunes y martes.

Especialidades: Innovadora propuesta gastronómica basada en una cocina tradicional con toques de fusión. Destacan el tataki de presa ibérica macerado en soja, jengibre y unas gotas de orujo y miel de liébana acompañado de crema de chirivía y mantequilla pasiega, manzana y cebolla roja encurtida; cangrejo de concha blanda frito en tempura, acompañado de un caldo de marisco y yuzu y torreznos fritos y de postre, su pastel fluido de pistacho con helado artesano de cardamomo. Amplio aparcamiento privado. Menú diario de lunes a viernes con una excelente relación calidad /precio. Apto para celíacos. Terrazas y espectaculares vistas.

Pedreña (Marina de Cudeyo) Asador El Tronky

Dirección: C/ El Muelle, s/n, Pedreña (Marina de Cudeyo).

Teléfono: 942 500 018.

Día de cierre: Los martes y tardes excepto viernes y sábado.

Propietarios: Pedro Guevara e Isabel Peña.

Especialidades: Pescados a la parrilla, mariscos, exquisitas carnes a la parrilla muy degustadas. Sus productos son siempre de calidad.

Observaciones: Terraza con excelentes vistas a la bahía. Reserva previa de mesa.

Bustablado (Arredondo) Los Machucos

Dirección: Barrio La Iglesia, s/n, Bustablado (Arredondo).

Teléfonos: 942 678 072 y 669 609 022.

Día de cierre: Martes.

Propietaria y cocinera: Lorena Martínez y Mari Carmen Maza.

Especialidades: Desde el 22 de noviembre, este establecimiento celebra unas jornadas dedicadas a la matanza . Este año con un menú de 40,00 €. En sus especialidades, destacan el cocido montañés, cabrito asado, postres caseros. Carta, Menús diarios y de fin de semana. Dispone de terraza.

Asón La Coventosa

Dirección: Barrio Asón, 26. Asón.

Teléfono: 942 678 066.

Días de cierre: Miércoles.

Propietarios: José Antonio Cobo y Margarita Fernández.

Especialidades: Alubias rojas y cocido montañés, croquetas caseras, cabrito al horno, ternera de la zona, chuleta, solomillo, matanza, chorizo con huevos camperos del Asón, torreznos, setas de temporada (perrechicos). Postres caseros. Dispone de terraza cubierta con inmejorables vistas.

Ojébar (Rasines) La Posada de Ojébar

Dirección: Barrio El Solar 10.39860. Ojébar (Rasines).

Teléfono: 942 636 977.

Días de cierre: Lunes, martes y miércoles.

Especialidades: Cocina local y tradicional, con platos de temporada. Carnes maduradas , pescados del Cantábrico, arroces y postres totalmente caseros. Vistas privilegiadas a la montaña. Disponen de menús de grupos para reuniones y/o celebraciones con familiares, amigos o de empresa.