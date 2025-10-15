Un congreso para descubrir, aprender, degustar... Así será la quinta edición de Sabor en Cantabria

Son varios los escenarios del Gran Balneario de Puente Viesgo donde se llevan a cabo las diferentes actividades programadas a lo largo de las dos jornadas.

Dice el refrán que 'no hay quinto malo' y esta expresión, cuyo origen está vinculado al parecer a lo militar, llegó al lenguaje popular con el sentido de que cuando algo llega a su quinta edición o repetición suele alcanzar una madurez y calidad destacables.

Con este prejuicio y con el éxito logrado en los años anteriores por el nivel de los ponentes y por el número de asistentes, se presenta la quinta edición de Sabor en Cantabria, el Encuentro de Gastronomía, Turismo y Agroalimentación organizado por El Diario Montañés y el proyecto Cantabria en la Mesa que tendrá lugar en el Gran Hotel Balneario de la localidad de Puente Viesgo los días 21 y 22 de octubre (martes y miércoles).

Al igual que en las anteriores ediciones, el programa combina ponencias con degustaciones, catas comentadas, mesas redondas, talleres, exposiciones, concursos y demostraciones prácticas, todo ello con el propósito de acercar el producto cántabro al público y divulgar las prácticas saludables, las técnicas de elaboración y el valor cultural de nuestra despensa.

Expertos

Profesionales de distintos ámbitos –productores, cocineros, jefes de sala, sumilleres, cocteleros, enólogos, panaderos, pasteleros, carniceros, profesores, científicos, técnicos, divulgadores, integrantes de cofradías, académicos, empresarios o periodistas– serán los encargados de conducir las actividades, con un formato muy participativo que invita a conocer los productos de la región a través de los sentidos.

Las inscripciones para asistir al congreso, de carácter gratuito, ya pueden formalizarse en la web de El Diario Montañés / Cantabria en la Mesa. Será necesario registrarse y recoger la acreditación para acceder a las salas, cuyo aforo es limitado. Las plazas se asignarán por orden de llegada, sin posibilidad de reserva previa.

Para facilitar la participación del público, la organización ha previsto actividades simultáneas en diferentes espacios, garantizando así que todos los asistentes puedan disfrutar del amplio programa previsto. En la última edición, el congreso superó el millar de inscritos y reunió a más de ochocientos participantes entre ponentes, expositores y público en general, incluyendo un gran número de alumnos de escuelas de hostelería y de universidad.

¿En qué consiste?

Aproximadamente una treintena de ponencias y catas se sucederán a lo largo de las dos jornadas –el martes durante todo el día y el miércoles hasta la hora del almuerzo–, con el hilo conductor de los productos de Cantabria, su origen, su calidad y su enorme potencial gastronómico. En este suplemento se detalla el calendario general de actividades, a la espera de conocer en los próximos días la nómina completa de ponentes y productores que participarán en esta nueva edición de Sabor en Cantabria.

No obstante, se puede adelantar que en el evento tendrán protagonismo estelar actividades de concienciación como los desayunos saludables concebidos para los asistentes en edad escolar, y otras donde se debatirá y catarán productos –en la mayoría de las sesiones– con el fin de vivir la experiencia íntegra, para que no se quede en unas simples explicaciones. Poner en funcionamiento los sentidos permitirá a los asistentes tocar, oler y saborear... y eso, bien entendido, es un pasaporte para descubrir, para aprender y para degustar con conocimiento de causa.

Los yogures, los panes, el café, los pescados de roca, los quesos de tradición pasiega, el bonito del norte, el salmón atlántico, los vinos y sus variedades de uva, las anchoas, las piparras, los cocidos, los pimientos, las carnes, los destilados en la alquitara, los quesos azules, los helados y los barquillos, los cócteles, los huevos, los sobaos pasiegos, la tortilla de patata, las setas de otoño, la raza tudanca, los platos elaborados con IGP Carne de Cantabria, los vínculos de la cocina internacional con los productos de la región, la sopa de pescado, las rabas, el vermut, los petit fours, los libros y la sala serán el eje vertebrador de Sabor en Cantabria 5.0.

Los XI Premios Optimum ponen a examen a los vinos de Cantabria La Asociación de Sumilleres de Cantabria, presidida por Alfredo Torrijos, celebrará la XI edición de los Premios Optimum en el marco de Sabor en Cantabria, reafirmando así su compromiso con la promoción y reconocimiento de los vinos elaborados en la región. El certamen, que se ha consolidado como una cita de referencia para el sector vitivinícola cántabro, busca premiar la calidad, fomentar el consumo responsable y dar visibilidad a los productores locales. Como en ediciones anteriores, se concederán galardones en las categorías de mejor blanco joven, mejor blanco con crianza en madera y mejor tinto, reconociendo la diversidad y el carácter de los vinos amparados por las IGP Vinos de la Tierra Costa de Cantabria y Vinos de la Tierra de Liébana. La cata se desarrollará en dos jornadas, martes y miércoles, y contará con un jurado de expertos procedentes de distintas regiones, encargados de valorar cada propuesta a ciegas. Los Premios Optimum continúan así su trayectoria de impulso y prestigio para el vino cántabro, sirviendo de escaparate para las bodegas de la región y poniendo en valor el esfuerzo, la innovación y la identidad de un sector en constante crecimiento.

El concurso de coctelería con café regresa con su segunda edición La Asociación de Barman de Cantabria repetirá protagonismo en la quinta edición de Sabor en Cantabria con la celebración del II Campeonato de Coctelería con Café Dromedario, una cita que tendrá lugar el martes 21, a partir de las 16.00 horas. Según explica su presidente, Chema Merino, el mecanismo del certamen será el mismo que el año pasado: cada participante elaborará tres cafés, utilizando 5 centilitros en cada caso para preparar sus cócteles de autor. La dinámica, que se regirá por las reglas de la FABE, busca mostrar en directo cómo trabajan los profesionales de la coctelería con un ingrediente tan versátil como el café, combinando técnica, creatividad y conocimiento del producto. «El objetivo es que el público pueda observar de cerca cómo se desarrolla una competición de este estilo y cómo cada barman interpreta el café a su manera», señala Merino. En esta segunda convocatoria, se espera la participación de «entre diez y doce concursantes, para que sea algo dinámico», procedentes de distintas regiones. Una ocasión perfecta para descubrir nuevas formas de disfrutar del café en un entorno donde el sabor, la originalidad y la destreza se dan la mano.

Un nuevo espacio para descubrir productos y productores Entre las novedades de la V edición de Sabor en Cantabria destaca un espacio dedicado en exclusiva a los productores de la región, que se convertirá en un verdadero escaparate de los sabores cántabros. Cada veinte minutos, distintos elaboradores presentarán sus productos y novedades, generando un contacto directo con el público. Este formato dinámico permitirá acercar al productor y al consumidor, propiciando ese tú a tú cercano y auténtico que da valor al producto local y refuerza el vínculo entre quienes elaboran y quienes disfrutan la gastronomía de Cantabria.