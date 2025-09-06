Cudaña arrasa en el Regional de frisonas y Arenetes Dallas, 'Gran Campeona 25'
Las reses de la familia Entrecanales, de Labarces (Valdáliga), acaparan los principales premios y logran la victoria absoluta por primera vez en su historia
Santander
Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:55
Un día histórico para la familia Entrecanales, responsables de la ganadería Cudaña ubicada en el pueblo de Labarces (Valdáliga) porque este sábado, en el XXIX ... Concurso Regional de ganado vacuno frisón de Cantabria 2025-XXIX Memorial José Ruiz Ruiz, celebrado en el Mercado Nacional de Ganados, además de ganar por primera vez en su historia el premio absoluto de 'Vaca Gran Campeona' con Cudaña Arenetes Dallas, acapararon las primeras posiciones en las principales categorías del certamen organizado por AFCA, la Asociación Frisona de Cantabria.
MÁS INFORMACIÓN
La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos; el presidente y el gerente de AFCA, Germán de la Vega y Fernando Ruiz, respectivamente; y el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, entregaron el máximo galardón a Ivón y Adrián Entrecanales, responsables de Cudaña, que posaron junto a esta vaca adulta en lactación de cinco años que cautivó al juez del concurso, Bonet Cid, por sus características morfológicas.
Cudaña, además, se llevó los premios a mejor vaca joven –con Cudaña Aply Delta-Lambda ET–, mejor vaca intermedia –con Cudaña Atea Maestro–, mejor vaca adulta y mejor ubre –con Cudaña Arenetes Dallas–, mejor criador regional, mejor rebaño, mejor manejador adulto –Adrián Entrecanales– y mejor manejador infantil –India Entrecanales–.
El certamen reunió finalmente a 18 ganaderías y a 113 animales.
