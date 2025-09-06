El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotografía: Adrián e Ivón Entrecanales, con sus hijas, la consejera María Jesús Susinos, y el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, posan con el trofeo de 'Vaca Gran Campeona' al que se hizo acredora Cudaña Arenetes Dallas| Vídeo: Ivón Entrecanales, de Ganadería Cudaña, la ganadora.

Fotografía: Adrián e Ivón Entrecanales, con sus hijas, la consejera María Jesús Susinos, y el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, posan con el trofeo de 'Vaca Gran Campeona' al que se hizo acredora Cudaña Arenetes Dallas| Vídeo: Ivón Entrecanales, de Ganadería Cudaña, la ganadora. DM

Cudaña arrasa en el Regional de frisonas y Arenetes Dallas, 'Gran Campeona 25'

Las reses de la familia Entrecanales, de Labarces (Valdáliga), acaparan los principales premios y logran la victoria absoluta por primera vez en su historia

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:55

Un día histórico para la familia Entrecanales, responsables de la ganadería Cudaña ubicada en el pueblo de Labarces (Valdáliga) porque este sábado, en el XXIX ... Concurso Regional de ganado vacuno frisón de Cantabria 2025-XXIX Memorial José Ruiz Ruiz, celebrado en el Mercado Nacional de Ganados, además de ganar por primera vez en su historia el premio absoluto de 'Vaca Gran Campeona' con Cudaña Arenetes Dallas, acapararon las primeras posiciones en las principales categorías del certamen organizado por AFCA, la Asociación Frisona de Cantabria.

