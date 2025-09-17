Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Patricia Delgado Calle Santander Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Aunque muchos la identifican de inmediato con sus playas, la localidad de Isla –ubicada en el municipio de Arnuero y dentro de la comarca de Trasmiera– es también un lugar donde la tradición rural y el patrimonio cultural se entrelazan con el mar –eje tractor de su oferta turística– para ofrecer al visitante una experiencia completa.

Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico en 2004, se compone de un trazado que permite observar cómo se asentaron en la zona los tres poderes de la época medieval: el religioso, representado por la iglesia de San Julián y Santa Basilisa y el hospital de Peregrinos –actualmente acondicionado como albergue–; el civil, con el Palacio de los Condes de Isla como máximo exponente; y el militar, formado por las torres de Cabrahigo y Rebollar. Estas estructuras, unidas a otros ejemplos de interés arquitectónico que hay en el municipio, así como el paisaje en el que se desenvuelven –donde destacan el entorno de la Marisma Joyel, el monte Cincho, la playa del Sable, la ría de Castellano o los acantilados–, muestran que Isla es un territorio con una singular identidad y mucho más que un destino meramente estival.

Qué visitar Patrimonio cultural: Casco histórico; Iglesia de San Julián y Santa Basilisa y Hospital de Peregrinos -hoy, albergue del Camino de Santiago-; Palacio de los Condes de Isla; Torres de Cabrahigo, Rebollar, Novales y Jado.

Naturaleza: Playas de La Arena, El Sable, Arnadal y Los Barcos; Calas. Acantilados. Cabo de Quejo. Monte Cincho.

Arnuero: Ecoparque de Trasmiera. Observatorios del Arte y de la Memoria. Casa de las Mareas. Torre de Venero. Molino de Sta. Olaja. Iglesias de La Asunción, San Pedro y Sta. Mª de Soano.

Qué comer Langosta, pimientos y tomates.

Pero además, Isla guarda otro as bajo la manga que hace que la excursión a su territorio merezca la pena: un nutrido sector hostelero que hace gala de sus excepcionales productos del mar y la tierra, con nombres propios que destacan en la gastronomía regional, como son las langostas y los pimientos.

Isla Hotel Restaurante Astuy

Dirección: Avda. Juan Hormaechea 1, Isla

Teléfono: 942 679 540.

Propietario: Grupo Hostelero Astuy.

Cocinero: Arsenio Pérez.

Especialidades: Situado en un enclave privilegiado sobre las rocas del mar Cantábrico, con unas terrazas fabulosas y vistas excepcionales, el restaurante del Hotel Astuy no deja de evolucionar, haciendo siempre hincapié en la máxima calidad. Hablar del Hotel Astuy es hablar de pescados frescos y viveros naturales con agua y marisco del Cantábrico; pero muy especialmente es hablar de langosta, de la langosta de Isla. Directamente del mar a la mesa. También destacan las carnes de las reses que pastan en la zona; sus verduras: pimientos, tomates... Y muy especialmente los arroces, gracias a la buena mano y una espectacular materia prima: arroz con bogavante, paella de marisco, paella especial de langosta y bogavante, y varios más por encargo. Son interesantes su menú degustación mariscada de 59 € y el menú diario a 27 €.

Isla Parrilla La Piscina de Isla

Dirección: Avenida Juan Hormaechea 4, Isla

Teléfono: 696 994 855.

Cierre: De septiembre a junio.

Horario: De 13.00 a 00.00 horas.

Propietario: Armaneme SL.

Responsable: Armando Alonso.

Especialidades: Ubicado frente a la playa de El Sable, este establecimiento es perfecto para disfrutar de la temporada estival, ya que uno de sus principales atractivos es su amplia terraza con vistas al mar, grandes sombrillas y zona de juegos para los más pequeños. Desde el punto de vista gastronómico, la carta de esta parrilla asador destaca por una gran variedad de propuestas con una interesante relación calidad precio. Sus especialidades son el bonito y las sardinas a la parrilla, además del pollo asado. Su oferta se completa con hamburguesas y pizzas, así como ensalada, croquetas, rabas, morcilla, chistorra, patatas fritas, salchichas al vino, alitas de pollo al ajillo, mejillones, chipirones o navajas a la plancha. En parrilla destacar la costilla de cerdo, el entrecot, el chorizo criollo, los pinchos morunos, el pulpo a la parrilla o las zamburiñas.

Isla Hotel Olimpo

Dirección: Finca Los Cuarezos, Isla.

Teléfono: 942 679 332.

Propietarios: Familia Ortiz-San Emeterio.

Cocineros: Verónica Solana y Alfonso González.

Especialidades: Ubicado en la península del Olimpo en Isla, «difícilmente encontraremos una ubicación tan exclusiva y emotiva en toda la geografía marítima de nuestro país como esta, como la península de La Magdalena en pequeño». Este hotel restaurante se sitúa al borde del mar, con el oleaje del Cantábrico como telón de fondo. Cuenta con una propuesta gastronómica de la máxima calidad de producto y servicio. Sobresalen los productos de su huerta ecológica marina (al pie del restaurante), langostas de sus propios viveros, carta de arroces, pescados salvajes de temporada, mariscadas y carnes rojas de alta montaña.

Observaciones: Ha renovado la decoración, reformado las instalaciones de cafetería y restaurante e incorporado una pasarela de madera con acceso al mar. Son especialistas en bodas, eventos y celebraciones. Amplio aparcamiento gratuito.

Isla Hotel Estrella del Norte

Dirección: C/ Juan Hormaechea s/n, Quejo.

Teléfono: 942 659 970. Cierre: Ninguno.

Especialidades: Usan productos de máxima calidad y son especialistas en arroces, pescados, mariscos, carnes de Cantabria y ensaladas. Menú de lunes a viernes 26€, fin de semana y festivos 28€ (los domingos incluye paella de marisco). Espaciosos comedores, jardín interior con pérgola, cenador y gran terraza jardín chill out. Bodas, banquetes y comidas de empresa. La segunda semana de septiembre empiezan las jornadas de la huerta y el pimiento de isla (37€).

Isla Restaurante Hotel Isabel

Dirección: Avda. Juan Hormaechea 19, Isla.

Teléfono: 942 679 597.

Especialidades: Un clásico siempre de moda en Isla. Cocina tradicional con producto de la máxima calidad. Especialistas en carta, menú y grupos, así como eventos y banquetes. Pescados, mariscos, arroces y carnes. Organiza varias jornadas gastronómicas al año. Menú de lunes a viernes por 18€; Fin de semana y festivos, 20€.

Observaciones: Gran terraza con compartimentos aislados. Gran aparcamiento gratuito.

Isla Hotel Alfar

Dirección: Paseo del Sable 4, Isla.

Teléfono: 942 679 348.

Propietarios: Hermanos Lavín Sárraga.

Cocinero: José Casimiro.

Especialidades: Pescados frescos de temporada y toda clase de mariscos. Viveros propios. Paellas, arroz caldoso con bogavante o langosta, mariscadas, brandada de bacalao y cualquiera de sus ensaladas. Menú del día y tres especiales: degustación, parrillada de marisco y de arroz caldoso o paella de bogavante. Organizan eventos y exitosas jornadas gastronómicas a lo largo del año.

Isla Restaurante La Chata

Dirección: Bº El Hoyo 3.

Teléfono: 942 679 372.

Días de cierre: Martes tarde noche.

Propietarios: Familia Sierra. Cocineros: Estrella y Cristóbal Sierra.

Especialidades: Pescados de la costa (recomendable el rodaballo salvaje), mariscos, arroces, chuletón a la piedra, cocido tradicional, bacalao con pimientos asados de Isla. Menú diario y menú fin de semana.

Observaciones: Dispone de terraza y comedor para 120 personas. Ideal para celebrar cenas familiares, de empresa o días especiales.

Isla Restaurante Isla Bella

Dirección: Paseo El Sable 2, Isla.

Teléfono: 942 679 306.

Propietario: Familia Ortiz - San Emeterio.

Maitre: Aurelio Cosgaya.

Especialidades: Ubicado al pie de la playa del Sable, con una cómoda terraza y comedor con capacidad para sesenta comensales, son reconocidos por la calidad de sus productos locales: langostas de Isla, pescados salvajes, mariscos de sus propios viveros, arroces (especialmente el arroz caldoso con Bogavante) y las afamadas verduras de sus huertas.

Observaciones:Recomiendan consultar las ofertas de alojamientos con spa o mariscada incluidos e invitan a solicitar sus menús por encargo.