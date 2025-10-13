El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa, ante la fachada de su restaurante, sostiene una tortilla recién hecha. Javier Cotera
Teresa Monteoliva | Restaurante Cañadío

«Ya hay un estilo de 'tortilla Santander' lo mismo que hay estilo Betanzos»

El establecimiento cántabro acumula cinco podios en el Campeonato de España de un plato que a veces no está «tan mimado» como merece

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Lo del Cañadío con la tortilla es como lo de Nadal en Roland Garros. El restaurante santanderino lleva cinco podios en el Campeonato de España – ... este año, terceros–. Casi nada. La sonrisa de Teresa Monteoliva por el enésimo galardón ilumina un local de referencia al que vienen hasta de Japón para probar la receta. La responsable del negocio –sumiller, empresaria del año, apasionada con su trabajo...– cuenta que lo de Pedro José Ramón, el cocinero, este año fue, literalmente, «la pera».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Ya hay un estilo de 'tortilla Santander' lo mismo que hay estilo Betanzos»

«Ya hay un estilo de &#039;tortilla Santander&#039; lo mismo que hay estilo Betanzos»