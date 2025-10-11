Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!

CEM * Santander Sábado, 11 de octubre 2025, 07:47 Comenta Compartir

El esperado Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos abre sus puertas este sábado a partir de las 11.00 horas, en Liérganes, dando comienzo a un fin de semana que se dedicará a celebrar la riqueza gastronómica que atesora la comarca y otros puntos de la geografía regional. En su decimoséptima edición, que se desarrollará hasta mañana domingo, la Plaza de los Cañones será un hervidero de aromas, sabores y tradiciones en la que es una cita ya consolidada en el calendario agroalimentario de Cantabria. Además, este año el evento está enmarcado en las Jornadas Europeas del Patrimonio, cuyo lema es 'De la granja a la mesa'.

Así, más de cuarenta productores y artesanos, con la destacada presencia de treinta expositores de la propia comarca, tomarán parte del mercado que estará abierto, ambas jornadas, hasta las 20.00 horas. Desde los quesos y yogures pasiegos hasta sobaos y quesadas recién hechos, pasando por mieles de temporada, embutidos, mermeladas y helados artesanos, este escaparate del patrimonio agroalimentario regional se enriquece con la participación de quince productores de otras regiones, en un valioso ejercicio de cooperación que amplía horizontes y sabores.

Programa

Pero la experiencia va más allá de la compra y la exposición de productos de calidad. La agenda del mercado invita también al público asistente a participar y aprender. Así, este sábado, a las 12.00 horas, la Sidrería 45 Amigos desvelará los secretos del escanciado de sidra, mientras que, a las 18.00 horas, habrá un taller de iniciación al fieltro húmedo con fibra de alpaca, ofrecido por Alpacas de la Tierruca. Finalmente y a partir de las 19.00 horas, La Lleldiría sumergirá al visitante en el universo de las bebidas fermentadas.

El domingo, el viaje continúa con un taller de picante (12.30 h.) a cargo de Ajipé, una experiencia sensorial guiada por Acasyna (17.00 h.) y la dulce creación de helado artesano de la mano de Helados De Flor (18.00 h.). Como broche de oro, Destilerías Siderit ofrecerá a las 19.00 horas una clase magistral de coctelería creativa. Los más pequeños también tendrán su espacio, con actividades diseñadas para conectar con el mundo rural y la naturaleza.

Este evento, impulsado por el Ayuntamiento de Liérganes y el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, no olvida su compromiso con el planeta: se promoverá el transporte público y se medirá y compensará la huella de carbono, además de ofrecer rutas guiadas por el entorno del río Miera. Una celebración que fusiona tradición, innovación y sostenibilidad, y reafirma el poder del producto local como seña de identidad y motor de la comarca.