Garbo: sin pizza pero con singulares platos de temporada

El restaurante italiano de la calle Bonifaz sigue firme con su cocina casera y tradicional

José Luis Pérez Santander Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:56

Para más de uno visitar un restaurante italiano y no poder tomar pizza puede ser una decepción, pero en la gastronomía italiana hay tanta variedad de platos como regiones y productos de temporada. Desde hace tres años, en Garbo, Berta y Giorgio, madrileña con vínculos con Laredo e italiano de Cerdeña respectivamente, se afanan por ofrecer a sus clientes una cocina italiana más auténtica, con especialidades del recetario de diferentes regiones y con ingredientes originales cuando es preciso. Como señala Berta, a diferencia de lo que se pueda creer, el hilo conductor de la gastronomía italiana son sus vinos y sus licores. Ni siquiera la pasta es semejante en las diferentes zonas.

Los resultados se este modo de entender la cocina se reflejan en una carta con especialidades distintivas y, desde hace relativamente poco tiempo, en un menú degustación de seis pases con platos de temporada (45 € sin bebida).

En la carta, con antipasti, platos principales –de temporada y 'clásicos'– se advierte la presencia de productos italianos, algunos con DOP y todos los vinos, pero ello no impide que si hay aquí un producto mejor, lo empleen; es el caso del guanciale, la papada curada del cerdo que ahora están produciéndola con cerdo ibérico. Los licores son caseros.

Ampliar Tortellini alla panna: ravioli de pasta fresca rellenos de Pameggiano Reggiano, mortadella di Bolognia, nuez moscada, nata fresca con granela de pistacho y aceite de oliva virgen extra al romero. DM

Quien visite por primera vez Garbo casi seguro se dejará tentar por los clásicos –lasagna, carbonara, amatriciana o lengua de vaca con salsa de arándanos–. Previamente, de los entrantes tendrá que elegir entre unos callos con salsa de tomate; una versión de la caponata siciliana; el queso gorgonzola con miel de mostaza casera; una receta veneciana con sardinas; mortadela DOP de Bolonia o los mejillones fritos al estilo de Puglia. Y de postre, panna cotta, ricotta o el clásico tiramisú.

Santander Garbo

Dirección: Calle Bonifaz 19, Santander.

Teléfonos: 6430 925 44 y 641 785 260

Propietarios: Berta Rueda y Giorgio Peis.

Inaugurado: 9 de julio de 2022.

Cocina y coctelería: Giorgio Peis.

Sala: Berta Rueda.

Estilo de cocina: Italiano.

Precio medio de la carta: 50 €.

Menú degustación: 45 €.

Capacidad: 30 comensales.

Horario: De 13.30 a 16.30 h. y de 20.30 h. a fin de cenas.

Cierra: Domingo y lunes completos y martes al mediodía.

Bodega: Unos 60 vinos italianos.

Aparcamiento: Zona de OLA y subterráneo de Castelar.