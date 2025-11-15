El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gonzalo Garrido, en las instalaciones de El Diario Montañés.

Gonzalo Garrido, en las instalaciones de El Diario Montañés. Pablo Bermúdez

Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»

Está al frente de Sidra 45 amigos junto con Juan José Hierro, en Ambrosero

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

De una vida entre multinacionales y corbatas en el centro de Madrid a un día a día pegado a la tierra, rodeado de manzanos y ... con vistas al Parque Natural de las Marismas de Santoña y al mar. Ese es el viaje de Gonzalo Garrido, alma mater junto a su socio Juancho Hierro de Sidra 45 Amigos, un proyecto que reivindica la tradición sidrera de Cantabria, diversifica el universo de la manzana y mantiene un contacto directo con el consumidor a través de ferias y visitas a la finca, como se pone de manifiesto esta semana en la entrevista completa que se puede consultar en la web de El Diario Montañés dentre de la serie 'En la mesa con...'.

